【著數優惠】工展會周五開鑼 身份證孖 8 有機會贏福袋

一年一度的工展會將於本周五（9 日）起舉行，入場費 8 元。今年工展會在疫情下繼續不設試食，而持「黃碼」人士亦可入場。本港市民身份證上的數字若有「孖 8」，入場更有機會獲得值 388 元福袋，網上購物亦可抽福袋。

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多款「一元產品」招徠

工展會出名的「一元產品」，今年繼續有紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵、潔膚膏、蝦片、薑糖及淮山麵等。今年是廠商會88歲生日，為了隆重迎接，推出「廠商會88．驚喜8重賞」活動，向入場人士送出獎賞及禮品，包括由12月9日中午12時正起，1）凡是身份證號碼有相連的88數字、或2）今年88歲（即1934年出生），或3）8月8日出生的香港永久性居民，即可到工展會網站登記參加獎賞活動，有機會獲得價值388元禮品福袋一份。上述每項條件設388份禮品，先到先得。

首二萬名新登記成為「工展會App」會員的市民可享免費入場。另外，每日首1,000名購票入場人士，可獲贈精美禮品一份。



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第56屆工展會

展覽日期：2022年12月9日至2023年1月1日(24天)

開放時間：上午11時至晚上8時(晚上7時30分停止入場；最後一天7時結束)

地點：維多利亞公園

門券價格：8元

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費

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