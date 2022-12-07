【2023展望】普徠仕：中國防疫政策轉向　亞洲信貸市場反彈更具基本面支持　近期未有增持內房債

▲ 普徠仕：亞洲信貸市場反彈更具基本面支持 近期未有增持內房債

環球資產經歷一輪跌浪後，普徠仕指，固定收益市場的估值變得吸引，但提醒未來波動性仍高，故要小心選擇。普徠仕新興市場本地貨幣債券策略基金經理暨亞洲債券策略聯席基金經理管志齡（Leonard Kwan）指，亞洲信貸的投資機會不單止中國，旗下投資組合在地區上分散，雖然中國的佔比仍最大，但有13.7%及13.5%來自印尼及印度。他又指，該行更看好拉丁美洲市場，因為利率更高、通脹逐步回落，認為該市場前景更佳。

普徠仕旗下信貸配置有19.5%來自中國，其中，僅0.6%為高收益內房債。管志齡指，近期未有增持內房債，雖然收益率吸引，但也要看基本面，認為行業修復是以年計的過程，現時會更關注行業是否趨穩定，持有的內房債均為國營及民營的優質公司。

對中國國債持「減持」看法

管志齡稱，該行有配置中國國債，但隨利率走高，部份投資者可能會趁機沽出，故該行現時對中國國債看法為「減持」。

普徠仕指，中國防疫政策已轉向，但重啟的過程具挑戰，要持續觀望執行狀況。管志齡指，自中國開始放寬後，亞洲信貸即時急劇反彈，反應十分正面，由於中國政府在防疫政策方向變得清晰，疫苗接種政策也有轉變，認為今次反彈有更具基本面支持。

他又指，是次主要來自房地產行業的驅動，主因中國當局向發展商提供更多流動性，而工業及消費相關板塊也會受惠。

普徠仕固定收益投資組合專家Ramon Maronilla指，宏觀環境已與過去不同，預期美國通脹將維持高位一段時間，雖然可能已見頂，但相信不會迅速回到2%目標，或要花數年時間才可，而且，雖然經濟衰退風險上升，但美國勞動市場及經濟仍然強勁，儲局有更多工作需要做，以免工資持續上升，估計美國終端利率可能會更高，以壓低通脹。

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編輯：袁諾曦