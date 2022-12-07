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【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司

Hot Talk 16:52 2022/12/07

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【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　傳最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲早前被爆近月長居日本嘆世界，日本八卦雜誌《FRIDAY》報道指，馬雲很大機會住在日本溫泉勝地箱根一幢面積超過2萬呎的豪宅，並不時享用他最愛的拖羅和海膽壽司。

馬雲早年已淡出幕前，並在2019年9月辭去阿里巴巴主席一職，馬雲自2020年10月一次演講抨擊內地金融監管後便甚少公開露面，只傳出零星消息指，他曾到西班牙馬略卡島、曾考察荷蘭著名農業研究大學。

報道指，該刊在10 月下旬收到消息馬雲正身處箱根，由於馬雲最愛食壽司，記者首先到訪據報是馬雲最喜歡的箱根壽司店。報道引述該壽司店店負責人指，馬雲自2019年左右就開始光顧，自疫情後託人叫外賣送上門，形容馬雲別墅很漂亮。壽司店店負責人又指，馬雲最愛吃拖羅及海膽，有時會一次過各叫10件。

《FRIDAY》憑著上述資料查出馬雲箱根豪宅，該刊記者翻查資料，該豪宅在2016年之前是由軟銀（Softbank）掌門人孫正義公司所有，其後轉讓予英屬維爾京群島一家公司，而記者到訪該豪宅時，沒有任何人進出的跡象，但門口停著一輛建築公司的車。

《FRIDAY》刊出馬雲箱根豪宅圖片：

《FRIDAY》報道配圖

《FRIDAY》報道配圖

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編輯：李哲毅

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