香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美

國際人力資源顧問機構 ECA International 發表最新「生活費用研究」，結果顯示，香港排名下跌一位，為全球生活費用第二高的城市，而紐約則稍微超越香港成為榜首。雖然兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，但紐約的住房租金在去年飆升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

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ECA International 亞太區域總監關禮廉表示：「與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上漲速度遠較近年高，同時其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區。然而，由於香港的經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令其排名下降一位。」



ECA International 就各地生活費用的日常商品例子作出比較（詳見下表），以牛奶為例，香港每一公升的牛奶價錢為4.33美元（33.8元），貴絕悉尼（1.65美元）、倫敦（1.89美元）、紐約（2.36美元）及新加坡（2.71美元）。至於咖啡店的咖啡，香港每一杯的價格達5.51美元（42.9元），也冠絕以上地區。不過，有一款食品的價錢，香港卻較倫敦、悉尼及紐約平近一倍，就是鼓油。每500亳升鼓油，香港的售價為3.31美元（25.8元），較倫敦、悉尼及紐約的6.55美元（51元）；6.62美元（51.6元）及6.19美元（48.3元）便宜。

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儘管全球通脹出現上升趨勢，但亞洲的通脹率較全球其他地區相對為低。因此，近 65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。在中國內地，因人民幣表現疲弱，以及全國出現較低的通脹率，令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前 10 位。與此同時，由於台北的通脹率低於許多其他地區，令其全球排名下跌 11 名至全球第 30 位。

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關禮廉解釋：「相比全球其他地區，中國內地城市的通脹率較低，加上人民幣表現疲弱，令這些城市今年的物價相對較為便宜。不過，中國內地城市的物價實際上亦有出現上漲，意味著 2022 年的生活費用較 2021 年高，但由於其他地區的物價上漲速度更快，所以這些中國內地城市的排名有所下降。」



另一邊廂，新加坡在是次調查排名顯著上升，皆因當地今年的日常商品及服務的通脹率高於近年錄得的數字。新加坡的排名上升四位的主要原因是當地租賃成本在 2022 年大幅上漲。因此，新加坡的全球排名由第十二位上升至第八位。

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紐約為全球生活費用最高昂的城市，由於美元強勢以及美國出現高通脹率，令全國所有城市的排名均有所上升。其中三藩市的排名上升七名至第六位，而洛杉磯也躋身全球前 20 位。



ECA International 進行外派僱員生活費用研究至今已 50 載。公司每年都作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過 490 個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括了 ECA 住房調查報告的數據，比較全球超過 420 個地區之中，外派僱員通常租住區域的租金費用。

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責任編輯：陳詠妍