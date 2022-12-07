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三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」

環球社會熱點 17:06 2022/12/07

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全球首富馬斯克入主社交平台Twitter後動作多多，曾稱自己會住在總部直至改革完成。美國有媒體報指，Twitter總部懷疑把辦公室改建成睡房，讓員工一直在內「打拼」。報道引起三藩市政府關注，表示會展開調查。馬斯克則反稱，床提供予員工休息。

馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞 【下一頁】

馬斯克床頭櫃放一樣物品 網民：下步收購呢間公司 【下一頁】

財經雜誌《福布斯》（Forbes）引述消息人士報稱，周一（5日）回到Twitter位於三藩市總部時發現，辦公室在多個改建而成的睡房。消息人士指事前並無接到通知，估計床位是讓現有員工可以通宵留在公司。

報道公開後，三藩市屋宇署發言人Patrick Hannan稱已接獲相關投訴，正調查Twitter是否有違法改建。Hannan表明，市政府需確保建築物按列明的用途使用，維護市民的安全，並表明無人可超越法律。

馬斯克（Elon Musk）亦在Twitter作出回應，似乎確認有員工在總部睡眠。馬斯克聲言，床墊是為疲勞的員工準備。馬斯克批評市政府，不關心如何確保小朋友免受毒品危害，反而調查Twitter總部有床的投訴。

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責任編輯：吳漢培

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