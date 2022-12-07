【Cisco Live2022】網絡事故可致品牌聲譽長遠損害　網絡安全韌性成99%港企首要考慮

▲ 要長遠落實成功的混合工作模式，企業需加強考慮網絡安全韌性，以保護公司業務。

結合遙距和面對面的混合工作模式，所衍生的挑戰仍困擾著不少企業。Cisco亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra接受本報專訪時就指出，企業要建立可靠的工作環境，駕馭混合工作模式，必須留意三大要素：協作體驗、網絡和安全性。

Mehra強調，三大要素相輔相成，缺一不可，「日常協助要流暢一致，首要條件是確保員工在任何地方，都能夠存取公司網絡既數據。與此同時，也要留意網絡安全，避免不必要的風險和潛在的惡意攻擊。 」

▲ 思科亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra表示，要駕馭混合工作模式，必須留意三大要素：協作體驗、網絡和安全性。 （曾曉汶攝）

思科執行副總裁兼網絡安全及協作業務總經理Jeetu Patel則指，於混合辦公模式下，雲端服務、流動計算、物聯網和自攜設備成爲大趨勢，企業的IT架構會更為複雜，拓展了網絡罪犯可利用的攻擊範圍，招來黑客盜取公司機密的風險。與此同時，「人」自身也是一個威脅，企業無法掌握員工登入系統的位置、時間和裝置，可說是危機四伏。

▲ 思科執行副總裁兼網絡安全及協作業務總經理Jeetu Patel則認為， 於混合辦公模式下，「人」自身也是一個威脅，企業無法掌握員工登入系統的位置、時間和裝置，可說是危機四伏。 （曾曉汶攝）

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因此，要長遠落實成功的混合工作模式，企業需加強考慮網絡安全韌性，以保護公司業務。思科今（7日）也於年度峰會Cisco Live上，發布最新《安全成果研究第三卷：實現網絡安全韌性》報告，提及網絡安全事故對企業及與他們有業務來往的公司造成嚴重影響，主要包括：失去競爭優勢、內部營運受損、IT和通訊中斷，以及對品牌聲譽造成長遠損害。

39%受訪香港企業表示，業務營運在過去兩年曾受網絡安全事故影響。其中最常見的事故類型為惡意內部人員的權限濫用（51.2%）、勒索軟件事故（51.2%）、網絡或系統中斷（51.2%）及分散式阻斷服務（DDoS）攻擊（43.9%）。



有見風險之高，幾乎所有接受訪問的香港企業管理層（99%）都視網絡安全韌性為首要考慮。思科企業安全部門資訊安全總監Helen Patton表示，企業要更有效地應對這些挑戰，需要能夠預測、識別和抵禦網絡威脅，並在遭受威脅後能迅速恢復。

▲ 思科企業安全部門資訊安全總監Helen Patton提到，企業要更有效地應對網絡安全事故的挑戰，需要能夠預測、識別和抵禦網絡威脅，並在遭受威脅後能迅速恢復。（曾曉汶攝）

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網絡安全韌性 七大成功因素

在今年的調查中，思科根據網絡安全韌性為受訪企業評分，此研究方法以數據為基礎，揭示網絡安全韌性的七大成功因素。全球企業中，具備這些成功因素的企業，其業務韌性比其他90%的企業強。相反地，缺乏這些因素的企業則被列為表現最差的10%的企業。



調查結果顯示，網絡安全是人為努力的成果，因為領導力、企業文化及資源，對韌性有重要的影響：

1）全球而言，若企業最高管理層（C-suite）對網絡安全的支持不足，其網絡安全韌性評分，比擁有管理階層高度支持的企業低39%。

2）擁有卓越安全文化的企業，比缺乏相關文化的企業平均得分高46%。

3）擁有額外的內部員工及資源以應對網絡安全事故的企業，在韌性成效方面會有15%的提升。



此外，企業從本地（on-premise）邁向全雲端環境時，需要留意減低複雜度：

4）以本地技術基礎架構為主，或主要建基於雲端的企業，均擁有最高的網絡安全韌性評分，得分非常接近。然而，由於混合環境難以管理，處於由本地邁向混合雲端環境初始階段的企業，得分會根據混合環境管理的難度，下降8.5% 至14%。

最後，採用及持續完善先進的網絡安全解決方案對韌性成效有顯著的影響：

5）全球企業中，採用成熟零信任模式的企業，相較於沒有採用零信任模式的企業，韌性得分高30%。

6）相較於沒有先進擴展偵測及回應技術的企業，擁有此類技術的企業的韌性得分有45%的大幅增長。

7）將網絡及安全技術融合到一個成熟、雲端交付的安全存取服務前端（SASE），能夠將網絡安全韌性得分提高27%。

記者：曾曉汶

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