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傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位

股樓投資 16:27 2022/12/07

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中原地產莊鈞雄表示，最新連環促成土瓜灣傲雲峰本月首2宗成交，首宗為傲雲峰1座極高層D室，實用面積452平方呎，採兩房間隔，向東南，望維港海景，最初叫價880萬元，議價後以850萬元易手，折合實用呎價18805元。新買家為傲雲峰住客，見屋苑優質放盤罕有，睇樓後一見傾心，即決定入市自用，成功換樓。原業主於2010年以425萬元購入單位，持貨12年，現轉手賬面獲利425萬元或1倍。

莊鈞雄另指，上址新買家的親友亦居於區內，知悉買家剛入市傲雲峰優質海景戶，並發現毗鄰單位1座極高層E室正在放盤，單位屬西南兩房小海景戶，實用面積452平方呎，即積極睇樓議價，買賣雙方議價後才發現E室業主正是D室業主的親友，新舊業主之兩大家族言談甚歡，E室業主遂成人之美，以750萬元沽出單位，折合實用呎價16593元。據悉，原業主於2010年以425萬元購入單位，持貨12年，現轉手賬面獲利325萬元或76%。

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撰文 : 蔡子俊

土瓜灣 傲雲峰 中原地產 二手市場

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