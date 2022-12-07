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【Cisco Live2022】聚焦混合辦公市場搶商機　思科：深信難以回到「舊方式」工作

科技 16:46 2022/12/07

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相隔2年，思科再次於墨爾本舉行年度峰會Cisco Live實體活動。圖為Cisco亞太區日本及大中華總裁Dave West。（曾曉汶攝）

針對後疫情時代混合辦公工作模式（Hybrid Work）的興起，國際科技巨企思科（Cisco）近年積極在混合辦公市場這個新藍海掘金，不斷強調將以旗下技術強化混合辦公體驗。而在昨（6日）起一連4日於墨爾本舉行的年度峰會Cisco Live實體活動，也同樣聚焦在探討混合辦公議題。

相隔2年，思科再次於墨爾本舉行年度峰會Cisco Live實體活動。該企亞太區日本及大中華總裁Dave West今（7日）於主題演講中笑指，三年前在會上討論的主要圍繞金融科技、共享經濟等話題，數碼轉型的關注度略低，更別提混合辦公的工作模式。但一場疫症的到來，瞬間顛覆了職場傳統的思想，打破僵化的辦公模式，也凸顯了科技的重要性。

Dave West表示，回到「舊方式」工作已不再是一種選擇。他引述該企早前進行的調查指，62%的受訪打工仔認為，公司能否提供混合彈性工作模式，會影響他們留下或離職的選擇，「採用混合工作模式，不只是大勢所趨，更是刻不容緩。」

【網絡安全】員工未註冊裝置登錄工作平台　增混合工作網絡安全風險

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他又指，來自不同行業的企業，都開始加入混合辦公的工作模式。例如一級方程式賽車（Formula-1）車隊麥拿侖（McLaren），目前也正採用混合工作模式，利用Webex的AR裝置Hologram以遙距方法設計跑車，收集數據並在短時間內改善其性能，同時借助Webex的AI功能來掌握觀眾反應和情緒的即時數據。

Dave West直言，深信混合辦公模式將會繼續擴展至各行各業，呼籲企業都要做好準備，並強調該企將持續聚焦於相關領域，提供解決方案。Cisco亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra也補充指，有意繼續於元宇宙中尋找商機，除了擴大Hologram的應用外，也盼能開發更多元宇宙相關產品，提供更多選擇予客戶。

記者：曾曉汶

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