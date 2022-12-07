英調查指近四分一失業青年拒投職場 嘆難實現抱負

西方職場興起躺平文化，而「goblin mode」（躺平模式）更獲牛津大學出版社選為2022年度代表詞。英國一項調查指，接近四分一失業年輕人拒投職場，而不少受訪者都慨嘆他們難以實現職業抱負。

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根據英國國家統計局（ONS）的最新數據，全國失業率僅為3.6%。但年齡介乎18至24歲的青年當中，有多達12.5%的人被歸類為失學兼失業的「雙失青年」。

英國組織Opinium for City and Guilds指，英國目前有100萬青年失業，其中有22.7萬人從未打算投入職場。

該組織訪問5,000名青年，結果顯示多達3成受訪者認為永遠無法實現自己的職業抱負，而目前正失業及早年生活困苦的青年有最大憂慮。

近6成半青年坦言難以找到一份「筍工」，近3成人甚至表示難以獲得面試機會。

研究更發現青年的職業抱負與職位供求不相符，藝術、娛樂和文娛等領域的職業最受歡迎，有一成半青年希望在上述領域工作，但相關行業僅佔英國整體職位約2%。

約75%受訪青年預計，他們10年後收入將超過3萬英鎊（約28.4萬港元）。約58%青年男性預計5年内可達標，而青年女性的比例則為49%。

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勞動力市場分析公司Lightcast經濟學家杜爾曼（Andy Durman）表示，大多數青年都願意及準備好再培訓，以改善就業能力，但苦於缺乏方向和不瞭解勞動力市場的實際情況。

他預計隨著經濟形勢愈來愈不穩定，社會應該協助青年更充分了解就業情況，包括所在地區的工作機會、現實薪酬期望和生涯規劃。

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責任編輯：鄭錦玲