  • 20°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低門檻收息股】1萬蚊 4隻低門檻收息股之選 隻隻逾9厘 ! 收息仲要等賺價!

理財智慧 17:16 2022/12/07

分享：

分享：

當人人都搶住將資金放到銀行定存，期望可以一年後收到幾千蚊利息。其實除了放銀行等收息，資金亦可以分配到靈活性較高而且靠個人主動管理的地方。在市況低迷的情況下，能夠嚴選穩定又持續的收息股，是長遠投資的好方法。今次推介4隻高息內銀股，而且每隻都逾9厘息，更有2隻逾10厘。計一計數，只要約一萬元資金，可以買入4手中國銀行(03988)，一年收息若一千多元，再加上對未來前景看好，股市大升時，該股有升值潛力，個人財富就不再只是千多元。當然買股票亦有機會賺息蝕價，但亦有「財息兼收」的情況，想兩樣都得到，當然要緊貼我們的資訊，讓你掌握更多理財投資資訊。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

    點擊圖片放大
    +4
    +3

本港首十月私樓落成量達1.88萬伙 差估署：較去年同期上升約65.5% : 【見下頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

多款抵玩開蓬巴士之旅 與狗主子乘車欣賞尖東聖誕燈飾 乘車+欣賞ARTE M 影藝術館+嘆酒店下午茶 :【見下頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
股票 AR 酒店 文娛藝術 定期存款 經濟 收息股 財務自由 銀行

上一篇文章

香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美

下一篇文章

【券商點睇】光大證券：疫情下仍具廣闊擴張空間 首予名創優品「增持」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款