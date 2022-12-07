【低門檻收息股】1萬蚊 4隻低門檻收息股之選 隻隻逾9厘 ! 收息仲要等賺價!

當人人都搶住將資金放到銀行定存，期望可以一年後收到幾千蚊利息。其實除了放銀行等收息，資金亦可以分配到靈活性較高而且靠個人主動管理的地方。在市況低迷的情況下，能夠嚴選穩定又持續的收息股，是長遠投資的好方法。今次推介4隻高息內銀股，而且每隻都逾9厘息，更有2隻逾10厘。計一計數，只要約一萬元資金，可以買入4手中國銀行(03988)，一年收息若一千多元，再加上對未來前景看好，股市大升時，該股有升值潛力，個人財富就不再只是千多元。當然買股票亦有機會賺息蝕價，但亦有「財息兼收」的情況，想兩樣都得到，當然要緊貼我們的資訊，讓你掌握更多理財投資資訊。

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責任編輯：陳玉蓮