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【高息股】太古地產擴灣仔版圖 太古廣場六座明年完工

股樓投資 16:33 2022/12/07

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太古地產(01972)宣布，位於皇后大道東 46-56 號的全新甲級辦公樓命名為「太古廣場六座」，項目位於太古廣場三座對面，落成後將進一步擴展太古廣場物業組合。毗鄰的軒尼詩道 28 號辦公樓亦會易名為「太古廣場五座」。 集團表示，太古廣場六座的租賃進展良好，招租正穩步進行，目前預租率已達總可租樓面面積的百分之23， 涉及超過 45,000 平方呎樓面面積。項目將於 2023 年竣工。太古地產全日下跌3.8%收報18.12元。

中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股  詳情請看【下一頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

太古廣場六座樓高 24 層，提供約 218,000 平方呎優質辦公樓樓面，項目直通港鐵金鐘超級轉車站暢達各區，並將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部份，無縫接駁太古廣場項目不同部份，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場，以及星街小區。這條行人隧道亦會直通港鐵金鐘站。毗鄰太古廣場六座的太古廣場五座前稱為軒尼詩道 28 號，項目現正進行翻新工程。太古廣場六座落成後，太古廣場五座的租戶可共用六座的停車場、平台、空中花園和餐飲設施，以及利用計劃中的地下行人隧道直達港鐵金鐘站。

【恒指目標】 滙豐私銀料明年中國GDP增長5.2% 恒指明年底目標22470點 看好4類板塊  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
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