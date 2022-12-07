【異動股】 憑AI繪圖爆紅 「美圖秀秀」登日本App Store榜首 美圖股價一度爆升逾45%

「美圖秀秀」（Meitu）向來為不少女生愛用的美顏及相機應用程式（App），近日新增的新功能風靡社交媒體，用家只需要簡單3個步驟，就可把照片變成「動漫風」。而「美圖秀秀」憑AI繪畫功能於日本成為熱門App，帶動母公司美圖公司（01357）股價亦水漲船高，今日（7日）最多曾升45.83%，高見1.75元，收報1.49元，升24.2%。

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目前「美圖秀秀」獲大批用户及好評，在日本蘋果App Store免費總榜的排名已升至榜首，在App Store的拍照攝影應用細分排名中也位列第一名。另外，據內媒報道，南向資金於周一（5日）增持美圖公司350.3萬股，並錄得連續3日增持。

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記者：郭秀慧