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【2023展望】法國外貿銀行料「兩會」後將解除大部份防疫限制　明年内地GDP將回升至5.5%

宏觀解讀 18:46 2022/12/08

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法國外貿銀行料「兩會」後將解除大部份防疫限制　明年内地GDP將回升至5.5%

法國外貿銀行（Natixis）預料，中國將於明年「兩會」後解除大部分防疫限制，帶動經濟迎來反彈，估計明年内地經濟增長將回升至5.5%，故看好國内消費、濠賭、旅遊、汽車股等重啟受惠股。但該行提醒，中國出口將因外部需求趨緊而減弱。

内房方面，該行提到，雖然內地大幅下調按揭利率，但市場未見大幅改善，仍需時間重建市場信心。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷稱，内房銷售平均按年大幅倒退，儘管中央出台眾多利好政策，但房地產的黃金時代已經結束，預料明年房屋銷售不會出現往年的增長幅度。

關於中央放寬開發商的股本融資限制，允許上市內房或涉房公司集資，吳卓殷稱，未來重組和併購的規模和速度將會增加，但預料僅限國有企業，及符合監管要求的民企受益，有望通過更多的併購以擴充市場份額。

法國外貿銀料2024年中國GDP增長將回落至4.5%。另外，該行預期，明年東盟經濟增長按年上升1.6百分點至5.5%。

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編輯：伍鍵文

 

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