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17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易

股樓投資 15:46 2022/12/07

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由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏，今新增一宗取消交易個案。屋苑5座18樓A室，實用面積1,624平方呎，屬四房間隔，原於2017年9月以3,957.7萬元沽出，呎價約24,370元，於今日取消交易。據成交紀錄冊顯示，買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃，可選擇「先住後付」，成交期長達12年，現時買家「先住」五年後今選擇棄購。

據條款顯示，採「Z138先住後付」的買家需在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%及入住費。在138個月後的一個月就需繳清餘下樓價45.5%。

延伸閲讀【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房 三年鬆綁貨貶值96.3萬 連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 君柏 何文田 帝國集團 長實

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