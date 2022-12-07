▲ 【香港排名】ECA International調查：香港為全球生活費用第2高城市、僅次紐約 租金下跌拖低排名

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，香港排名下跌一位，為全球生活費用第2高的城市，紐約則上升3級，成為榜首。ECA指，紐約的住房租金去年飈升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上漲速度遠較近年高，同時其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區，但香港經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令其排名下降一位。

新加坡租賃成本大幅上漲 排名第8

至於新加坡的排名則顯著上升，排名第8位，因當地今年日常商品及服務的通脹率高於近年數字，租賃成本亦大幅上漲。

儘管全球通脹上升，但亞洲通脹率較全球其他地區相對低，近65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。內地因人民幣疲弱及低通脹率，令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前10位。台北的通脹率亦偏低，令其排名跌至第30位。

ECA International外派僱員生活費用調查針對全球超過490個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務，這次研究同時包括了ECA住房調查報告的數據，比較全球超過420個地區之中，外派僱員通常租住區域的租金費用。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

相關文章：【香港經濟】標普全球11月香港PMI回落至48.7 連續三個月萎縮

相關文章：【香港經濟】瑞聯銀行：下調2022年香港經濟預測至負增長2.8% 內部流動性收緊開始壓抑樓市

編輯：陳韻妍