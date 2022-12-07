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【香港排名】ECA International調查：香港為全球生活費用第2高城市、僅次紐約　租金下跌拖低排名

Hot Talk 15:43 2022/12/07

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【香港排名】ECA International調查：香港為全球生活費用第2高城市、僅次紐約　租金下跌拖低排名

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，香港排名下跌一位，為全球生活費用第2高的城市，紐約則上升3級，成為榜首。ECA指，紐約的住房租金去年飈升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

    點擊圖片放大
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ECA International亞太區域總監關禮廉表示，與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上漲速度遠較近年高，同時其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區，但香港經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令其排名下降一位。

新加坡租賃成本大幅上漲　排名第8

至於新加坡的排名則顯著上升，排名第8位，因當地今年日常商品及服務的通脹率高於近年數字，租賃成本亦大幅上漲。

儘管全球通脹上升，但亞洲通脹率較全球其他地區相對低，近65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。內地因人民幣疲弱及低通脹率，令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前10位。台北的通脹率亦偏低，令其排名跌至第30位。

新加坡及紐約位列全球生活成本最高城市　香港排第幾？【下一頁】

ECA International外派僱員生活費用調查針對全球超過490個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務，這次研究同時包括了ECA住房調查報告的數據，比較全球超過420個地區之中，外派僱員通常租住區域的租金費用。

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編輯：陳韻妍

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