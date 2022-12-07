保誠 X AlipayHK推出「保誠保險」小程式　首3,000名成功登記用戶只需$1買旅遊保

保誠與AlipayHK宣佈，於AlipayHK平台推出「保誠保險小程式」，客戶可從AlipayHK平台進入由保誠提供的「保誠保險小程式」，隨時隨地投保6款保險產品。首3,000名成功登記推廣優惠的AlipayHK用戶更可享獨家「『$1一蚊雞』伴你飛」優惠，以1元購買旅遊保險。

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由即日起，用戶可在AlipayHK首頁的「應用中心」中點選「保誠保險」小程式，即時連結到保誠的網上銷售平台PRUeShop，直接投保精選保誠產品，並以AlipayHK完成付款交易，整個過程快捷方便。

由即日起至12月20日期間，首3,000名成功登記推廣優惠的AlipayHK用戶，可獲得價值166元保誠禮券一張，名額有限，先到先得。合資格用戶於程式內購買保誠精選「旅遊樂」時，相關交易經扣減保誠禮券後，實際只需支付1元，即可為四天亞洲之旅添得旅遊保障。此外，禮券亦適用於其他精選保誠一般保險產品。

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每名AlipayHK用戶最多只可登記及領取禮券一次。如成功登記領取禮券，禮券將於2022年12月31日或之前，由AlipayHK儲存至合資格用戶之AlipayHK 應用程式帳戶內。禮券有效期至2023年1月15日，只適用於繳付指定保誠財險產品的相關費用，而單一淨額付款不少於167元。

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