  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保誠 X AlipayHK推出「保誠保險」小程式　首3,000名成功登記用戶只需$1買旅遊保

理財智慧 16:13 2022/12/07

分享：

分享：

保誠與AlipayHK宣佈，於AlipayHK平台推出「保誠保險小程式」，客戶可從AlipayHK平台進入由保誠提供的「保誠保險小程式」，隨時隨地投保6款保險產品。首3,000名成功登記推廣優惠的AlipayHK用戶更可享獨家「『$1一蚊雞』伴你飛」優惠，以1元購買旅遊保險。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

由即日起，用戶可在AlipayHK首頁的「應用中心」中點選「保誠保險」小程式，即時連結到保誠的網上銷售平台PRUeShop，直接投保精選保誠產品，並以AlipayHK完成付款交易，整個過程快捷方便。

由即日起至12月20日期間，首3,000名成功登記推廣優惠的AlipayHK用戶，可獲得價值166元保誠禮券一張，名額有限，先到先得。合資格用戶於程式內購買保誠精選「旅遊樂」時，相關交易經扣減保誠禮券後，實際只需支付1元，即可為四天亞洲之旅添得旅遊保障。此外，禮券亦適用於其他精選保誠一般保險產品。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

每名AlipayHK用戶最多只可登記及領取禮券一次。如成功登記領取禮券，禮券將於2022年12月31日或之前，由AlipayHK儲存至合資格用戶之AlipayHK 應用程式帳戶內。禮券有效期至2023年1月15日，只適用於繳付指定保誠財險產品的相關費用，而單一淨額付款不少於167元。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子支付 著數優惠 保險公司 保誠保險 產品 經濟 支付寶 旅遊保險 保險產品 香港

上一篇文章

【創智銓薈@iM網欄】智慧城市基本步之智能人流管理及應變

下一篇文章

【異動股】 憑AI繪圖爆紅 「美圖秀秀」登日本App Store榜首 美圖股價一度爆升逾45%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款