鐵路公司經理年薪12萬歐元　卻因工作「無聊」而控告僱主

「錢多、事少、離家近」是不少人對筍工的定義,但如果上班是懲罰性質的「事少」,不知又有多少人會覺得是筍工呢?綜合外媒報道,愛爾蘭鐵路公司一名財務經理密爾斯 (Dermot Alastair Mills)年薪達12.1萬歐元,他聲稱自9年前任「吹哨人」後,工作內容大幅減少,每日上班大部分時間都在閱報、吃三明治和散步,根本沒有空間讓他發揮專業技能,因而決定控告公司。

密爾斯早投訴遭公司投閒置散,聲稱說在5天工作周之中,每星期只需到辦公室2天,而且幾乎不曾收過與工作相關的電子郵件。由於無事可做,他經常早早回家。

他形容自己每日的工作情況:「我買了兩份報紙,《泰晤士報》和《獨立報》,還有一個三明治。走進我的隔間,打開電腦,查看電子郵件,沒有與工作相關的電子郵件,沒有訊息,沒有溝通,沒有同事聯繫。」

事源於2007年,密爾斯負責處理公司約2.5億歐元資本預算案,及後發現問題並向董事會滙報後,於2010年獲升職。他續稱,自己於2013年受到職場欺凌,被迫請了3個月的病假,他與公司協商在獲得相同的職位、薪酬及職務後復工。

復職後他負責管理公司的債務及資產,不久注意到債務人有些問題,並試圖「向周遭發出危險信號」( "raise red flags all over the place".)。2014年時密爾斯直接向愛爾蘭鐵路總監報告,但此後他遭到「暫停」工作,包括提交給政府的報告,就連公司會議及培訓機會也會將他排除在外。

而愛爾蘭鐵路則確認了米爾斯的「吹哨」行為,不過公司聲稱並沒有因而懲罰他,公司的辯護律師還暗指,「密爾斯與其四處求助,還不如審視一下自身的問題。」案件預計在明年2月前舉辦下一場聽證會。

