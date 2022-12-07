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鐵路公司經理年薪12萬歐元　卻因工作「無聊」而控告僱主

環球政經 17:42 2022/12/07

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「錢多、事少、離家近」是不少人對筍工的定義，但如果上班是懲罰性質的「事少」，不知又有多少人會覺得是筍工呢？綜合外媒報道，愛爾蘭鐵路公司一名財務經理密爾斯 (Dermot Alastair Mills)年薪達12.1萬歐元，他聲稱自9年前任「吹哨人」後，工作內容大幅減少，每日上班大部分時間都在閱報、吃三明治和散步，根本沒有空間讓他發揮專業技能，因而決定控告公司。

密爾斯早投訴遭公司投閒置散，聲稱說在5天工作周之中，每星期只需到辦公室2天，而且幾乎不曾收過與工作相關的電子郵件。由於無事可做，他經常早早回家。

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他形容自己每日的工作情況：「我買了兩份報紙，《泰晤士報》和《獨立報》，還有一個三明治。走進我的隔間，打開電腦，查看電子郵件，沒有與工作相關的電子郵件，沒有訊息，沒有溝通，沒有同事聯繫。」

事源於2007年，密爾斯負責處理公司約2.5億歐元資本預算案，及後發現問題並向董事會滙報後，於2010年獲升職。他續稱，自己於2013年受到職場欺凌，被迫請了3個月的病假，他與公司協商在獲得相同的職位、薪酬及職務後復工。

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復職後他負責管理公司的債務及資產，不久注意到債務人有些問題，並試圖「向周遭發出危險信號」( "raise red flags all over the place".)。2014年時密爾斯直接向愛爾蘭鐵路總監報告，但此後他遭到「暫停」工作，包括提交給政府的報告，就連公司會議及培訓機會也會將他排除在外。

 

而愛爾蘭鐵路則確認了米爾斯的「吹哨」行為，不過公司聲稱並沒有因而懲罰他，公司的辯護律師還暗指，「密爾斯與其四處求助，還不如審視一下自身的問題。」案件預計在明年2月前舉辦下一場聽證會。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 愛爾蘭 鐵路 病假 歐元

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