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2023年市場展望  審慎重回穩定和增長之路 

股市 12:00 2022/12/13

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回顧今年金融環境不斷收緊，全球央行面對降低通脹的持續挑戰（但不包括中國和日本），令波動加劇，大部分資產類別錄得負回報。需求增長放緩、供應鏈改善、高庫存和貨幣政策收緊，或足以在未來兩年內，令通脹重回央行的目標水平。我們預測通脹將迅速放緩，2023年平均為5%，並在2024年回落至2%的目標。

今年餘下時間以至2023年，市場焦點將逐步轉投至調整收緊金融狀況對全球增長的影響。在儲蓄過剩、不利供應衝擊解除、通脹有放緩跡象及貨幣傳導機制滯後下，私營業界穩健可帶來支持，預期明年將可表現穩定。我們預測2022年、2023年及2024年的環球增長水平分別為3.1、2.2%及2.7%。

今年環球同步加息的幅度和步伐，為有史以來規模最大。過去金融體系已適應低利率環境，高實際和名義利率持續，勢必為金融體系帶來壓力。在此環境下，我們的核心情境為美國經濟將在2023年步入輕度衰退，歐元區則會在2022年底出現衰退。新興市場的動態更加複雜，由於地區及國家之間有差異，彼此的弱勢並不平均。例如在亞洲大部分地區，踏入2023年，重新開放的動力將會減退，其後經濟增長可能放緩。

中國可能對環球增長放緩具反周期性；其貨幣政策持續放寬，加上通脹溫和提供了增長潛力 ─ 假設重新開放的動力發揮作用，增長可由2022年的預期3%，升至2023年的5%。投資者擔心房地產市場低迷、去環球化、科技限制、私營業界政策和人口老化，使中國的潛在增長受關注，多於期待已久的重新開放動力。

從廣泛投資格局看，今年環球投資者放棄絕大部分資產類別，結果令持有現金，採取觀望態度的數字創下十年新高。這可在2023年為風險資產提供支持。然而，在增長進一步減弱的時機更加明確前，整體環境可能適合交易多於跟隨趨勢。在增長進一步減弱的時機更加明確前，投資環境可能適合交易多於跟隨趨勢，增長放緩、通脹仍然高企及收益率較高將有利債券。

任何額外不利衝擊，均可能引致國內衰退更長遠和深層次。通脹壓力持續，造成政策誤判及金融環境過度緊絀的風險。此外，金融市場的穩定性，容易受到貨幣與財政政策的交叉作用左右。日本央行可能取消10年期國債收益率目標，市場面對環球期限溢價急升的風險。政局方面，烏克蘭戰爭升級及歐洲能源市場的潛在緊張形勢增加，將使歐洲有陷入更嚴重經濟下行的風險。中國的清零政策管理及其經濟復甦，仍然是亞洲，以至環球增長的重要阻力。

撰文 : Ecaterina Bigos 安盛投資管理亞洲（日本除外）核心投資部首席投資總監

欄名 : 投資洞見

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