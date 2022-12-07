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【海洋公園】海洋公園母企去年度淨虧損擴大至逾18億元　全年入場人次140萬人

Hot Talk 15:19 2022/12/07

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【海洋公園】海洋公園母企去年度淨虧損擴大至逾18億元　全年入場人次140萬人

海洋公園公司指，截至今年6月底年度，淨虧損擴大至18.157億元，主要由於為物業、機器及設備和使用權資產作出減值虧損17.65億元，以及為物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊5.14億元所致。計及政府年度的資助，海洋公園經營盈餘4.36億元。

人均收入亦增加21.2%

海洋公園公司去年整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%，去年海洋公園收入按年升15.6%。

面對第五波疫情的嚴峻挑戰，海洋公園及水上樂園須分別暫停開放105日及128日。不過，期內海洋公園錄得140萬入場人次，與上一財年相若。至於2021年9月21日開幕的水上樂園則共吸引20萬入場人次。

強化海洋公園的保育、教育及娛樂樞紐的地位

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及新冠疫情持續導致入境旅遊活動近乎停頓，去年營運情況極為嚴峻，但憑藉新的自選付費體驗，成功於萬聖節及聖誕節期間，錄得高入場人次。

他續稱，隨海洋公園在2022年步進45周年，將繼續強化海洋公園作為香港的保育、教育及娛樂樞紐的地位，並為業務帶來增長動力。

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編輯：陳韻妍

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海洋公園 黃嗣輝 萬聖節 經濟 香港 聖誕節

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