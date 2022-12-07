  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主題樂園】海洋公園本財年錄140萬人次入場 唯年度虧損仍達18.2億元 園方稱不影響現金流

理財智慧 16:25 2022/12/07

分享：

分享：

海洋公園公布2021至22財政年度業績。截至今年6月底止，主園區錄得140萬入場人次，而去年9月21日正式開幕的水上樂園，截至財政年度完結，則共吸引20萬入場人次。公園年度虧損近18.2億元，園方表示虧損主要由一筆約17.6億元的一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損；以及另一筆5.1億元物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致，有關資產減值只在帳面值反映，並不影響現金流。

【著數優惠】多款抵玩開蓬巴士之旅 與狗主子乘車欣賞尖東聖誕燈飾 乘車+欣賞ARTE M 影藝術館+嘆酒店下午茶【下一頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

海洋公園表示，儘管因防疫政策影響，海洋公園及水上樂園分別暫停開放105日及128日，但海洋公園收入仍上升15.6%，人均收入亦增加21.2%，而整體收入按年上升38.5%。在計及政府年度對公司的資助後，共錄得4億3,620萬元經營盈餘，截至6月底，銀行結餘及現金共13.1億元，財政儲備充裕。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及新冠疫情持續，導致入境旅遊活動近乎停頓，2021至2022財年營運情況極為嚴峻，但公司展現無比的靈活性及創意，設計及推出多元化嶄新活動，創造全新收入來源。

【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房　三年鬆綁貨貶值96.3萬　連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
防疫措施 公園 海洋公園 文娛藝術 主題樂園

上一篇文章

傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位

下一篇文章

【創智銓薈@iM網欄】智慧城市基本步之智能人流管理及應變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款