【主題樂園】海洋公園本財年錄140萬人次入場 唯年度虧損仍達18.2億元 園方稱不影響現金流

海洋公園公布2021至22財政年度業績。截至今年6月底止，主園區錄得140萬入場人次，而去年9月21日正式開幕的水上樂園，截至財政年度完結，則共吸引20萬入場人次。公園年度虧損近18.2億元，園方表示虧損主要由一筆約17.6億元的一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損；以及另一筆5.1億元物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致，有關資產減值只在帳面值反映，並不影響現金流。

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海洋公園表示，儘管因防疫政策影響，海洋公園及水上樂園分別暫停開放105日及128日，但海洋公園收入仍上升15.6%，人均收入亦增加21.2%，而整體收入按年上升38.5%。在計及政府年度對公司的資助後，共錄得4億3,620萬元經營盈餘，截至6月底，銀行結餘及現金共13.1億元，財政儲備充裕。

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海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及新冠疫情持續，導致入境旅遊活動近乎停頓，2021至2022財年營運情況極為嚴峻，但公司展現無比的靈活性及創意，設計及推出多元化嶄新活動，創造全新收入來源。

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記者：鄭日棱