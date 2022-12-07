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【香港排名】香港「痛失」生活費用最高城市榜首　紐約擠下香港奪第1位

商業 16:33 2022/12/07

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研究顯示，雖然香港及紐約兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，惟紐約的住房租金在去年飆升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌。（資料圖片）

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，結果顯示香港排名下跌1位，為全球生活費用第2高的城市，而紐約則稍微超越香港成為榜首。

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外派僱員生活費用最高的10個全球地區排名

城市 2022 全球排名 2021全球排名
紐約 1 4
香港 2 1
日內瓦 3 2
特拉維夫 4 5
倫敦 5 6
三藩市 6 13
蘇黎世 7 7
新加坡 8 12
首爾 9 8
莫斯科 10 52

外派僱員生活費用最高的10個亞洲地區排名

城市 2022 全球排名 2021全球排名
香港 2 1
新加坡 8 12
首爾 9 8
上海 11 9
東京 12 3
廣州 15 10
深圳 16 11
北京 17 15
台北 30 19
橫濱 38 16
 

ECA International的「生活費用排名」結合了ECA的生活費用調查和住房數據的結果，比較120個國家中207個城市的外派僱員在日常所需的生活成本。

研究顯示，雖然香港及紐約兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，惟紐約的住房租金在去年飆升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

經濟表現持續低於標準水平

ECA International亞太區域總監關禮廉表示：「與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上漲速度遠較近年高，同時其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區。然而，由於香港的經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令其排名下降一位。」

亞洲通脹率相對低

研究亦提到，儘管全球通脹出現上升趨勢，惟亞洲的通脹率較全球其他地區相對為低。因此，近65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。

另一邊廂，新加坡在是次調查排名顯著上升，皆因當地今年的日常商品及服務的通脹率高於近年錄得的數字。新加坡的排名上升4位的主要原因是當地租賃成本在2022年大幅上漲。因此，新加坡的全球排名由第12位上升至第8位。

日本城市排名均大幅下降

日本通常被視為生活費用相對較高的國家，今年的情況卻有所不同。日圓兌美元的匯率比去年同期下跌2成，導致所有受訪日本城市的排名均大幅下降。東京由去年全球排名第3位，到今年跌出全球頭10位。此外，名古屋的排名亦下跌49名至第87位，排名僅次於布魯塞爾及羅馬。

 

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