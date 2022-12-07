  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】摩通：長期盈利前景愈樂觀 上調嗶哩嗶哩目標價至235元

股樓投資 15:11 2022/12/07

分享：

分享：

嗶哩嗶哩（09626）管理層將其用戶增長指標從每月活躍用戶量(MAU)轉換為每日活躍用戶量(DAU)，摩根大通表示憧憬公司明年起營銷開支下降，並對其長期盈利前景感越來越樂觀，將其目標價上調至235元。嗶哩嗶哩周三（7日）截至下午3時報163.8元，升幅2.4%
 

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

該行預計，嗶哩嗶哩用戶增長DAU/MAU 比率會從現時的27%，提升至明年的30%。公司明年起精簡研發投資及減少投資回報率低的項目，預期有助自2024年起錄得經營利潤，估計2025年將錄得非通用會計準則淨利潤40億元人民幣。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

摩通又指，未來12個月將是嗶哩嗶哩達到盈虧平衡的關鍵期，看好公司擁有強大活躍及忠誠的用戶群，對廣告、直播及遊戲業務增長前景的預期保持不變，同時對比同行商業變現水平未充分體現，預期公司未來將受惠於中國重新開放的趨勢，並給予「增持」評級。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 增持 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 大行報告

上一篇文章

【著數優惠】萬寧門市巨型扭蛋機抽獎活動 大送萬寧現金券等過萬件獎品 玩限定線上遊戲贏取餐飲優惠券

下一篇文章

【行業點睇】在3階段發揮不同提振作用 內銀料持續回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款