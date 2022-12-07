【大行報告】摩通：長期盈利前景愈樂觀 上調嗶哩嗶哩目標價至235元

嗶哩嗶哩（09626）管理層將其用戶增長指標從每月活躍用戶量(MAU)轉換為每日活躍用戶量(DAU)，摩根大通表示憧憬公司明年起營銷開支下降，並對其長期盈利前景感越來越樂觀，將其目標價上調至235元。嗶哩嗶哩周三（7日）截至下午3時報163.8元，升幅2.4%



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該行預計，嗶哩嗶哩用戶增長DAU/MAU 比率會從現時的27%，提升至明年的30%。公司明年起精簡研發投資及減少投資回報率低的項目，預期有助自2024年起錄得經營利潤，估計2025年將錄得非通用會計準則淨利潤40億元人民幣。

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摩通又指，未來12個月將是嗶哩嗶哩達到盈虧平衡的關鍵期，看好公司擁有強大活躍及忠誠的用戶群，對廣告、直播及遊戲業務增長前景的預期保持不變，同時對比同行商業變現水平未充分體現，預期公司未來將受惠於中國重新開放的趨勢，並給予「增持」評級。

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撰文：鄭昊彤