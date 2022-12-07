  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬

環球社會熱點 15:13 2022/12/07

分享：

分享：

葡萄牙於世界盃最後一場16強賽事上，以6比1大勝瑞士，相隔16年再次打入8強。教練山齊士今場變陣，球星C朗拿度改任後備。但C朗家姐對山度士的安排感到不滿，炮轟對方不尊重弟弟。

【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）在分組賽3場均為正選，並攻入一球，成為首人連續5屆在世界決賽周有波入球員。但C朗表現不如外界預期，出現要求他列後備的呼聲。

教練山度士（Fernando Santos）今場在人腳選擇上作出不少變動，包括把C朗改為後備，用效力葡超球會賓菲卡（Benfica）的21歲小將干卡路（Goncalo Ramos）頂替。干卡路亦不負所託，攻入3球上演「帽子戲法」協助球隊大勝瑞士。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

C朗賽後獨自離開球場

【世界盃2022】史達寧等家人安全先歸隊 車路士4球員先後被盜 【下一頁】

C朗姐姐Elma Aveiro不滿山度士安排，在社交平台Instagram炮轟。Elma直言，難以相信C朗被列為後備，指山度士的陣容安排是「重大不公」（major injustice）。

葡萄牙獲勝後，Elma雖再發文恭賀球隊晉級，同時再次批評球迷不知感恩，指C朗過往的貢獻被大家忘記。同時，Elma再次炮轟山度士，指他把C朗列為後備是一種侮辱。

葡萄牙將在周六（10日）香港時間晚上11時，迎戰以互射12碼擊敗西班牙的非洲「獨苗」摩洛哥，爭取繼2006年後再次闖入4強。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強
2022/12/06
【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
2022/12/05
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
2022/12/05
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻
2022/12/05
【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻
【世界盃2022】球王比利照常治療：仲要睇巴西隊
2022/12/04
【世界盃2022】球王比利照常治療：仲要睇巴西隊

你可能感興趣

【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強
12:08 2022/12/06
【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
15:06 2022/12/05
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
12:08 2022/12/05
【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣
網絡熱話 教練 世界盃 C朗拿度 葡萄牙 瑞士 摩洛哥 西班牙 Instagram

下一篇文章

沃爾瑪失竊嚴重或被迫加價 另一零售商已損失31億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」
【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」
【烏克蘭戰爭】俄指現階段無望和談 擬設俄油價格下限反制（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指現階段無望和談 擬設俄油價格下限反制（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月07日 時間15:00）
英鐵路工會「加碼」罷工 勢釀30年來最混亂聖誕假期
英鐵路工會「加碼」罷工 勢釀30年來最混亂聖誕假期
【英國王室】查理斯拒聽哈里問攞錢電話 曾稱「我唔係銀行」
【英國王室】查理斯拒聽哈里問攞錢電話 曾稱「我唔係銀行」
印尼通過新刑法 全面禁止婚姻外性行為
印尼通過新刑法 全面禁止婚姻外性行為
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款