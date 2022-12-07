【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬

葡萄牙於世界盃最後一場16強賽事上，以6比1大勝瑞士，相隔16年再次打入8強。教練山齊士今場變陣，球星C朗拿度改任後備。但C朗家姐對山度士的安排感到不滿，炮轟對方不尊重弟弟。

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C朗（Cristiano Ronaldo）在分組賽3場均為正選，並攻入一球，成為首人連續5屆在世界決賽周有波入球員。但C朗表現不如外界預期，出現要求他列後備的呼聲。

教練山度士（Fernando Santos）今場在人腳選擇上作出不少變動，包括把C朗改為後備，用效力葡超球會賓菲卡（Benfica）的21歲小將干卡路（Goncalo Ramos）頂替。干卡路亦不負所託，攻入3球上演「帽子戲法」協助球隊大勝瑞士。

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C朗賽後獨自離開球場

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C朗姐姐Elma Aveiro不滿山度士安排，在社交平台Instagram炮轟。Elma直言，難以相信C朗被列為後備，指山度士的陣容安排是「重大不公」（major injustice）。

葡萄牙獲勝後，Elma雖再發文恭賀球隊晉級，同時再次批評球迷不知感恩，指C朗過往的貢獻被大家忘記。同時，Elma再次炮轟山度士，指他把C朗列為後備是一種侮辱。

葡萄牙將在周六（10日）香港時間晚上11時，迎戰以互射12碼擊敗西班牙的非洲「獨苗」摩洛哥，爭取繼2006年後再次闖入4強。

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責任編輯：吳漢培