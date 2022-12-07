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【WhatsApp新功能】WhatsApp推出「虛擬替身」　自訂表情及動作

科技 16:30 2022/12/07

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新功能允許用戶在對話中使用自己的虛擬替身作為貼圖，與親朋戚友分享情感。（WhatsApp）

Facebook自改名Meta後，積極發展元宇宙，包括為用戶提供創造「虛擬替身」的工具。WhatsApp宣布於今日（7日）推出「虛擬替身」功能（Avatars），讓用戶自訂表情及動作等個人化設計，來表達自己的不同反應和情感。

【網絡監管】Facebook洩露用戶數據　Meta遭歐洲監管機構罰21.5億元

在「虛擬替身」功能中，用戶能夠從過億個造型組合中選擇不同的髮型、面部特徵及服裝，製作出屬於自己、獨一無二的虛擬替身。此外，用戶亦可於WhatsApp選擇以虛擬替身作為頭像，提升私隱度，更可使用36款自訂貼圖表達不同情感和動作。

【WhatsApp社群】WhatsApp添新功能「社群」　最多可管理50個群組

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，新功能允許用戶在對話中使用自己的虛擬替身作為貼圖，與親朋戚友分享情感。未來將會加入更多元的形象風格，包括光暗、陰影及髮型等，進一步完善虛擬替身的選項。

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責任編輯：陳卓賢

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