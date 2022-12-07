【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時

▲ IATA總幹事Willie Walsh表示，因受到防疫措施衝擊，香港仍需要相當長的時間來恢復航空樞紐地位。（法新社圖片）

國際航空運輸協會（IATA）預估，明年航空業的淨利潤​​可達47億美元（約365.8億港元），且載客量可超過40億人次，以美國地區最明顯，惟亞太地區仍然落後，香港重建航空樞紐地位更需一段時間。

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IATA將今年全球航空公司虧損預測，由97億美元（約755.1億港元）縮減至69億美元（約537.18億港元），明年更可轉虧為盈，預計錄得47億美元盈利；惟亞太區航空公司料再錄66億美元虧損（約513.7億港元），疫情爆發以來虧損累計達到764億美元（約5947.3億港元）驚人的數字。

中國重新開放是復甦關鍵

IATA提到，明年亞太區航空需求可回復至疫情前70.8%，而運力則為疫情前的75.5%，並強調中國重新開放是亞太區航空公司復甦的關鍵。

香港方面，IATA總幹事Willie Walsh表示，因受到防疫措施衝擊，香港仍需要相當長的時間來恢復航空樞紐地位，並提醒，香港不能單靠放寬防疫措施來重建地位，並需要確保防疫政策不會再重新收窄。

另外，雖然全球大部分航空公司已度過最嚴重的經濟衰退時期，惟歐洲仍有大量不穩定因素，包括機場缺人、罷工、航空公司虧損等，不少航班被取消、延後，機場運作仍有陷入混亂的機會。

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責任編輯：李智美