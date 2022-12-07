▲ 【解碼│中國開關】瑞銀汪濤料春節假期後才徹底放開防疫限制措施 未來數年消費佔GDP比重不會回到疫情前水平

內地進一步放寬防疫措施，取消大規模封控措施，重啟辦公場所及商業活動，允許密切接觸者及確診者居家隔離等。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，內地未來防疫政策優化調整步伐可能快於預期，而且防疫形勢大幅好轉的時點可能會早於明年3月兩會。

冬季確診個案或不可避免地大幅增加

不過，隨防疫措施優化調整、冬季確診個案或不可避免地大幅增加，政府仍需要時間加快推進多項重要準備工作並及時制定和調整應對策略，預期未來在春節假期結束前（明年1月下旬）不會徹底放開防疫限制措施。

汪濤指，考慮到一些防疫限制措施仍將存在一段時間，消費者短期內可能對綫下活動仍持謹慎態度，未來2至3個月經濟增長動能可能持續疲弱，但如果政府退出「動態清零」防疫政策的時點早於該行基準預測（例如在2月初或中旬），消費活動可能會更早反彈。

過去兩年防疫限制對居民及中小企帶來持續的損傷

由於確診個案大幅攀升可能導致消費者對綫下服務活動持謹慎態度，同時可能給生產和供應鏈帶來擾動，預計在走出疫情經濟重啟後，消費和服務活動將大幅反彈，但是反彈力度可能不及2020年經濟重啟後的情況，或歐美經濟此前的消費反彈，因「過去兩年防疫限制可能對居民資產負債表和中小企經營帶來持續的損傷和負面影響，需要更長時間才能逐漸修復」。

「與美國和歐洲不同，中國並沒有向居民進行大規模的直接收入補貼，預計未來幾年中國消費佔GDP的比重不會恢復到2019年的水平。」

汪濤認為，經濟重啟可能推動一些食品和服務業價格上漲，但是整體CPI增速應大致穩定，預計2023年 CPI按年增速平均約2%，上行空間有限。

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編輯：陳韻妍