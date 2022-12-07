【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）

▲ 【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard信用卡爆集體盜用、預計苦主逾萬人

渣打集團 （02888） 旗下渣打信用卡爆出遭集體盜用事件，多名市民今日在渣打銀行香港的Facebook專頁留言，指其渣打信用卡被盜用，部分稱連續被盜刷十多次美元，金額多為數美元。多名苦主表示，被盜用的渣打信用卡為「渣打國泰Mastercard」，市場估計今次信用卡被盜用的苦主人數恐以萬人計。

渣打香港下午時回應指，如客戶發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，以及於1個月內為已入賬的信用卡交易提出爭議請求，該行會聯絡客戶跟進，及按機制進行調查。

渣打香港晚上再回應，未有證據顯示個人資料外洩。客戶受信用卡退款保障，所有經該行核實的非授權信用卡交易，該行將主動安排退款，持卡人毋須承擔責任。渣打呼籲客戶「不用急於致電本行或到網上理財提出查詢」。

換言之，若渣打核實交易屬非授權交易，受影響用戶毋須主動申報「爭議請求」，也能獲退款。

金管局：要求徹查成因、消委會收4宗投訴 私隱署：未收到個人資料外洩通知

金管局回應本報查詢時稱，該局知悉事件，並已即時與銀行跟進，要求銀行採取有效措施保障客戶利益，加強與客戶溝通，和徹查事故成因。

金管局表示，根據《銀行營運守則》，若持卡人信用卡賬戶被其他人用作未經授權交易，而持卡人並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，他們不需為這些未經授權交易承擔責任。

最新數字顯示，金管局今年共收到348宗有關信用卡未經授權交易的投訴，較去年全年多19宗。局方未有單獨公布，今次事件收到多少宗投訴。

消委會則稱在12月6至7日間，收到4宗涉及信用卡懷疑被盜用的投訴個案，現正與相關銀行聯絡，並會盡力調停。消費者如懷疑信用卡被盜用，應盡快致電信用卡報失，如遇線路繁忙，可嘗試其他途徑，例如電郵或其他書面方式通知信用卡中心，並保留紀錄作憑據。

私隱專員公署稱，未有就上述事件收到有關機構的個人資料外洩通知，公署會留意事態發展。

渣打：近日可疑交易增加

渣打香港下午時分指，一直有監察可疑信用卡的系統及機制，近日發現相關交易有上升趨勢，因此除就「毋須出示信用卡」的交易向持卡人發出提示訊息外，已立刻加強相關的監察系統及保障客戶的措施。

國泰航空 （00293） 則未有回應事件。

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渣打分行職員：兩天內致電用戶核實及退款

有苦主向本報表示，曾到渣打分行查詢，職員稱未能確認是否集體資料外洩。分行職員同時表示也未能致電信用卡部門熱線，目前只能幫受影響用戶發電郵給信用卡部門跟進，並表示信用卡部門會在兩天內致電用戶核實個人資料，及後會重新發卡和全數退還涉及款項。

渣打國泰Mastercard於去年7月推出

苦主留言指已撥打該行熱線，惟良久未獲職員接聽，有網民則教路苦主登入該行手機App鎖卡。有苦主表示：「尋晚畀人碌咗10次美金$9嘅信用卡，尋晚打咗兩個幾鐘hotline無人聽。」亦有苦主稱：「今朝畀人碌咗17次9.28usd。」

渣打國泰Mastercard為國泰航空首張以「國泰（Cathay）」品牌與渣打合作的聯營信用卡，去年7月推出，持卡人可以各類簽賬賺取「亞洲萬里通」里數；當時渣打是次請來韓星宋仲基擔任信用卡代言人。

（第七版加入消委會回應；第六版新增渣打晚上回應；第五版加入金管局回應；第四版加入私隱專員公署回應；第三版加入渣打回應；第二版加入分行職員言論）

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記者：胡學能