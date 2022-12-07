【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard信用卡爆集體盜用、金管局要求徹查　渣打：可於網上理財或SC Mobile鎖卡（第五版）

▲ 【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard信用卡爆集體盜用、預計苦主逾萬人

渣打集團 （02888） 旗下渣打信用卡爆集體盜用，多名市民今在渣打銀行香港的Facebook專頁留言指其渣打信用卡被盜用，部分稱連續被盜刷十多次美元，金額多為數美元。多名苦主表示，被盜用的渣打信用卡為渣打國泰Mastercard，綜合市場消息，預期是次渣打信用卡被盜用的苦主逾萬人。

渣打香港回應指，如客戶發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，以及於1個月內為已入賬的信用卡交易提出爭議請求，該行會聯絡客戶跟進，及按機制進行調查。

金管局：要求徹查成因 私隱署：未收到個人資料外洩通知

金管局回應本報查詢時稱，該局知悉事件，並已即時與銀行跟進，要求銀行採取有效措施保障客戶利益，加強與客戶溝通，和徹查事故成因。

金管局表示，根據《銀行營運守則》，若持卡人信用卡賬戶被其他人用作未經授權交易，而持卡人並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，他們不需為這些未經授權交易承擔責任。

最新數字顯示，金管局今年共收到348宗有關信用卡未經授權交易的投訴，較去年全年多19宗。局方未有單獨公布，今次事件收到多少宗投訴。

私隱專員公署稱，未有就上述事件收到有關機構的個人資料外洩通知，公署會留意事態發展。私隱專員公署呼籲相關銀行信用卡的用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，若用戶懷疑個人資料被外洩，可聯絡相關銀行查詢，亦可以向私隱專員公署作出查詢或投訴。

渣打信用卡客戶可於1個月內為交易提出爭議請求

「若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。」渣打香港指，客戶致電服務熱線或需等候較長時間，對受影響之客戶致歉。

渣打香港指，一直有監察可疑信用卡的系統及機制，近日發現相關交易有上升趨勢，因此除就「毋須出示信用卡」的交易向持卡人發出提示訊息外，已立刻加強相關的監察系統及保障客戶的措施。國泰航空 （00293） 則表示未有回應。

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渣打分行職員：兩天內致電用戶核實及退款

有苦主向本報表示，曾到渣打分行查詢，職員稱未能確認是否集體資料外洩。分行職員同時表示也未能致電信用卡部門熱線，目前只能幫受影響用戶發電郵給信用卡部門跟進，並表示信用卡部門會在兩天內致電用戶核實個人資料，及後會重新發卡和全數退還涉及款項。

渣打國泰Mastercard於去年7月推出

苦主留言指已撥打該行熱線，惟良久未獲職員接聽，有網民則教路苦主登入該行手機App鎖卡。有苦主表示：「尋晚畀人碌咗10次美金$9嘅信用卡，尋晚打咗兩個幾鐘hotline無人聽。」亦有苦主稱：「今朝畀人碌咗17次9.28usd。」

渣打國泰Mastercard為國泰航空首張以「國泰（Cathay）」品牌與渣打合作的聯營信用卡，去年7月推出，持卡人可以各類簽賬賺取「亞洲萬里通」里數；當時渣打是次請來韓星宋仲基擔任信用卡代言人。

（第五版加入金管局回應；第四版加入私隱專員公署回應，第三版加入渣打回應；第二版加入分行職員言論）

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記者：胡學能