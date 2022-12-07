【年度熱搜】Google香港2022年度搜尋榜出爐　疫苗預約、強檢、iPhone 14登熱搜關鍵字Top 3

▲ 回顧過去一年的熱門話題，有哪些關鍵字會是香港人最關心及最多搜尋到？

回顧過去一年的熱門話題，有哪些關鍵字會是香港人最關心及最多搜尋到？誰是2022年度熱搜話題人物？Google今（7日）公佈「Google香港2022年度搜尋榜」並指根據該Google搜尋趨勢，反映港人繼續關心本地及國際時事，其中三個上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」。

今年度搜尋榜分為十六個類別，比去年多出三大類別，分別有「2022年熱搜關鍵字」、「2022年熱搜話題人物」、「2022年熱搜娛樂名人」、「2022年熱搜電影」和「2022年熱搜遊戲攻略」等。（詳見圖輯）

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疫苗預約、強檢、iPhone 14登熱搜關鍵字Top 3

港府今年繼續「谷針」並收緊「疫苗通行證」安排，在8月8日公布於疫苗通行證加入「紅碼」及「黃碼」，以識別有較高2019冠狀病毒病傳染風險的人士。由11月30日起12歲或以上人士在「疫苗通行證」下的接種要求為打3劑新冠疫苗，而5至11歲人士的接種要求則為已接種兩劑疫苗方可進入食肆等處所。因此，疫苗預約亦登上年度熱搜關鍵字的第一位，疫苗通行證則為熱搜頭條第五位。

每晚公布的「強制檢測」亦登上熱搜關鍵字第二位，住在被納入強檢公告大廈的市民需要進行核酸檢測，而政府亦會抽樣突發檢查。過去一周更有163名市民因未有遵從強制檢測公告而被發出強制檢測令，其中近百人則被處定額罰款10,000元。

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本港的入境防疫方案早前終於由「3＋4」放寛到「0＋3」，加上作為香港人「鄉下」的日本重新開放自由行，造就大批港人去日本旅行。在2022年度的十大熱搜景點之中，更有9個日本城市佔據第一至九位，包括京都、福岡、東京等；而近期有不少香港金融與專業人才移居的新加坡，則排行第十位。

至於本地熱點及活動，就以參展商組成有明顯變化的香港書展登上榜首。當中以政治類書籍的陣營出現「此消彼長」，既有親民主派政治類出版商被拒參展，也是自1990年香港書展初創以來一直參展以及出版過許多諷刺香港時局書籍的「次文化堂出版社」首次缺席。

選址鄰近海洋公園水上樂園的新度假酒店「香港富麗敦海洋公園酒店」（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）則為熱搜酒店榜首。該酒店為全球首間5星級富麗敦度假酒店，擁有「100%海景房」作招徠。

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此外，在10月底開畫後贏盡口碑的香港電影《正義迴廊》亦成功搶佔2022年熱搜電影榜首；香港首部科幻電影，由古天樂監製及領銜主演，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》登第二位；由Tom Cruise主演並宣佈再次回歸電影院的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）則登上第三位。

而MIRROR成員柳應廷（Jer）今年推出首支派台歌兼潮語「mm7」也登上熱搜意思榜第二位，該就是「正」字的速成碼。

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其他熱搜榜包括遊戲攻略、英譯中、中譯英、食譜、食材等關鍵字：

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責任編輯：張寶燕

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