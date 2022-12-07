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沃爾瑪失竊嚴重或被迫加價 另一零售商已損失31億

環球社會熱點 15:00 2022/12/07

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連鎖零售商沃爾瑪（Walmart）透露，於美國各地的店舖失竊情況嚴重，如情況持續將被迫加價或關閉分店。另一零售商的失竊數字按年急增一半，單於本財政年度就已經損失超過4億美元（約31.2億港元）。

紐約市租屋唔容易 美網紅年薪近200萬仍無屋租 【下一頁】

沃爾瑪行政總裁董明倫（Doug McMillon）周二（6日）接受美媒CNBC訪問，提到商店失竊的情況超越歷史水平。

他透露各地分店正努力應對失竊事件增加的問題，已經按照商店位置採取安全措施，而公司也會與當地執法部門人員合作。

他指沃爾瑪各分店負責人與當地執法部門積極合作，建立了良好合作關係，但能否有效打擊盜竊案就視乎當地政府是否有作為。

董明倫警告失竊問題如果持續，或迫使該公司加價甚至關閉部分分店。

馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞 【下一頁】

除了沃爾瑪外，目標百貨（Target）財務總監Michael Fiddelke上月表示，公司的失竊個案逐漸增加約5成，僅於本財政年度就已造成超過4億美元的損失。

Fiddelke更透露，大多數入店行竊個案都是有組織犯罪行為，而非小偷小摸如此簡單。

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責任編輯：鄭錦玲

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