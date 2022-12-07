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俄羅斯相關油輪熄定位 避航行軌跡被追蹤

環球社會熱點 14:11 2022/12/07

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七國集團（G7）與歐盟日前宣布，把俄羅斯石油價格上限定在每桶60美元，並同步實施制裁措施。有海運資訊企業指出，大批與俄羅斯有關連的油輪近來關閉定位，可能有意避免曝光行蹤，被指以此逃過制裁。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方 【下一頁】

海運資訊企業Windward的分析指出，9至11月間，在南大西洋每月平均關閉定位及船對船活動與上3個月相比增加一倍。分析稱近3個月內，相關行動合計有超過120宗。

Windward行政總裁丹尼爾（Ami Daniel）表示，俄羅斯吸收北韓及伊朗過往被制裁的經驗，過去半年持續學習如何避開制裁。丹尼爾指俄羅斯知道北大西洋的行被監視，迅速轉在南大西洋行動。

G7與歐盟將俄油價格上限定為每桶60美元，同時前兩者與澳洲亦禁止油輪、保險公司和信貸機構將超出價格上限的俄油運往第三方國家，限制俄羅斯出口能源賺取的收入。

【烏克蘭戰爭】俄兩軍事基地遇烏無人機襲擊 俄導彈反炸多地 【下一頁】

俄羅斯日前表明不接受俄油上限，負責能源事務的副總理諾瓦克（Alexander Novak）批評西方設置上限屬粗暴干涉、違反自由貿易規則的行為，將引發能源供應短缺和破壞全球市場穩定。

另有消息人士指出，俄羅斯考慮對國内生產的石油實施固定價格機制，或考慮限制俄油可出售的國際標準最大折扣，即該國原油生產商不得以低於該折扣的價格售油。

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責任編輯：吳漢培

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