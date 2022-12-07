【著數優惠】萬寧門市巨型扭蛋機抽獎活動 大送萬寧現金券等過萬件獎品 玩限定線上遊戲贏取餐飲優惠券

今年聖誕萬寧推出「人人做Santa，人人同Share」活動，3間指定香港萬寧分店增設名為「人人做Santa」的巨型扭蛋機，顧客由即日起至12月29日期間，於3間指定門店單一消費滿300元或以上，即可憑有效萬寧購物收據於該店換取遊戲幣1枚，yuu會員出示會員ID可額外多獲1枚；顧客以遊戲幣可於「人人做Santa」抽出扭蛋1個，並憑扭蛋內的獎券兌現指定獎品。獎品超過10,000件，包括多款萬寧獨賣產品、人氣品牌秋冬護膚好物之貨裝獎品、萬寧現金券及Pizza Hut/PHD優惠券等。

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「人人做Santa」的巨型扭蛋機的3家指定分店，包括香港英皇道250號北角城中心地下02號舖、新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖，以及香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖。

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此外，由即日起至本月29日期間，萬寧推出全新線上「萬寧Santa大募集」活動，顧客可從活動網站進入「萬寧Santa大募集」，逐一解鎖「人人做Santa，人人同Share」4大遊戲關卡——從化身 Santa 造型、製作個人化聖誕卡，以至精心挑選合適禮物給家人朋友並與人share，向至親好友傳達窩心的愛意，每完成1個指定任務就能成功獲取一個Santa鬍鬚襟章，儲夠Santa鬍鬚襟章便可兌換Pizza Hut或PHD餐飲優惠券。

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責任編輯：嚴浩文