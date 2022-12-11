【醫療科技】AI結合VR眼鏡　及早診斷認知障礙症

▲ ViewMind會追蹤其眼球運動數據，並利用AI演算法與雲端數據庫的資料進行篩查。（ViewMind）

認知障礙症（Dementia）的發病率正急促上升，醫學期刊《The Lancet》預計，2050年全球患有認知障礙症的成年人，數量將增至現時的3倍，達1.53億人。

及早診斷並進行針對治療，可緩減病情惡化速度，有醫療科技企業運用VR（虛擬實境）眼鏡，透過追蹤眼球運動，有效在認知障礙症病發前作出診斷。

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認知障礙症有不同種類，例如阿茲海默症、血管性認知障礙症、利維體認知障礙症，以及額顳葉認知障礙症等。它們的成因不盡相同，例如阿茲海默症是因為大腦中掌管記憶的海馬體（Hippocampus）出現明顯萎縮，導致腦功能失調；血管性認知障礙症則是出現多次微小中風後，腦細胞開始逐漸死亡而引起。

現有方法 欠客觀精確具風險

目前診斷認知障礙症的常見方法，是利用「簡易心智量表」（MMSE）與「臨床失智評估量表」（CDR），評估當事人的認知及生活能力。不過，這些方法缺乏客觀和精確性，無法檢測認知方面的微小變化，也無法隨着時間推移準確進行監測。

另一種傳統的診斷方法是進行「腰椎穿刺檢查」（CSF），但由於需從腰部抽取腦脊液樣本，這種高度侵入性方式，費用昂貴又具有一定程度風險，未必適用於老年人。

為解決診斷認知障礙症的限制，醫療科技企業ViewMind運用醫療級別的VR眼鏡，通過播放特定畫面，對佩戴者進行15分鐘的眼球刺激測試，以識別是否出現與認知障礙症相關的異常腦神經表現。

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進行測試時，ViewMind會追蹤其眼球運動數據，並利用AI演算法與雲端數據庫的資料進行篩查。該數據庫是從各種認知障礙症患者中，收集了10萬個眼球運動數據點，經AI分析後，就能判斷當事人的健康數據與各種認知障礙症的關聯；倘有所發現，即可提早作出針對治療。

這項技術正式推出前，ViewMind已在輕度認知障礙患者群組中，進行一項為期4年的縱向臨床研究，並獲得高達97%準確率的驗證，成功預測哪些患者將會患上認知障礙症。

早期診斷和發現新的醫療方法，將成為對抗認知障礙症增長的關鍵因素。ViewMind行政總裁Mark Edwards指出：「如果在患者表現出症狀之前，就能廣泛使用診斷技術，那麼在症狀變得不可逆轉之前的10至20年內，將會有更多人能夠提早接受治療。」

早期診斷的好處不僅可以延緩和減輕認知疾病的影響，還可以讓病人處於主動控制狀態。

加快新藥測試 提供個性化數據

Mark Edwards強調，不少人或認為衰老是生命的正常過程，但這並不意味着所有人都必然會患上認知障礙症。如果可能患上阿茲海默症的患者在早期階段改變他們的生活方式、提早進行治療，他們最終可能永遠不會病發。

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他也提到，由於ViewMind的技術足夠準確，可幫助藥廠測試某些藥物治療和劑量水平，對病人認知和運動功能的影響。

以往藥物測試的過程或需數個月甚至數年，才能得出研究結果。通過這套技術，將可加快整個審查過程，讓創新藥物在受控環境中進行測試，產生個性化的數據來研究藥物對某些病人的影響，為個性化治療鋪平道路。

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記者：陳卓賢