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【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼

宏觀解讀 17:11 2022/12/07

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【中國開關】內地再放寬疫情防控　「新10條」允確診者及密切接觸者可居家隔離、不進行全員核酸檢測　一般公眾場所不查健康碼

內地公布進一步放寬疫情防控措施，除一如市場預期，容許特定條件的確診者及密切接觸者居定隔離外，同時公布不展開全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍減少頻率，並落實高風險區「快封快解」，連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

上海迪士尼樂園最新宣布，周四（8日）起重新開放，營運時間為8：30至20：00，上海迪士尼提到，對於在暫時關閉期間出行計劃受到影響的遊客，建議聯繫原購買渠道進行諮詢、退款或改期。

除特殊場所外不要求提供核酸檢測陰性證明

除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

密切接觸者採取5天居家隔離

另外，內地優化調整隔離方式，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。居家隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重的及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

提高60歲以上長者疫苗接種率

內地再重申要加快推進老年人新冠病毒疫苗接種，聚焦提高60至79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排，通過設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車等措施，優化接種服務。

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