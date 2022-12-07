拜登稱美國製造業回歸 台積電加大在美芯片廠投資

台積電（TSMC）加大在美國亞利桑那州芯片廠的投資，蘋果（Apple）更會成為該廠最大客戶，多款設備芯片都將改在美生產。美國總統拜登出席芯片廠動工儀式，指美國製造業回歸，將會為全球生產最先進的芯片。

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台積電廠房第二期工程正式動工，該公司宣布投資額由原本的120億美元（約936億港元）大幅增至400億美元（約3,120億港元）。白宮形容上述是亞利桑那州史上最大規模的一筆外國直接投資。

拜登（Joe Biden）、Apple行政總裁Tim Cook、美光科技（Micron）行政總裁Sanjay Mehrotra、英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳等人，出席台積電芯片廠動工儀式。

他表示大家正在建設更美好的美國，而美國製造業正回歸。他指美國正建立更強大供應鏈，在場的企業會購買或協助供應在美生產的芯片，因此亞利桑那州芯片廠對美國乃至全球都至關重要。

拜登更强調，美國有世界一流、高技能和忠誠的勞動力，是全球企業尋求投資的首選地。他讚揚台積電等企業投資新工廠也使美國社區獲益，提到鳳凰城有兩家小企業的生意也因工廠業務擴大也蒸蒸日上。

Tim Cook也表示，Apple未來會擴大與台積電合作。他形容亞利桑那州新工廠啟用後，Apple多款設備的芯片都可以自豪地貼上美國製的標籤。

Tim Cook其後更在網上發文，宣布Apple將成為該工廠的最大客戶。

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台積電董事長劉德音指，廠房第二期工程料於2026年投產，生產3納米製程技術，而目前的第一期工程則預期於2024年開始生產4納米製程技術；兩座工廠投產後，預期每年營業收入將達100億美元（約780億港元），終端產品市場價值預計超過400億美元。

劉德音稱，台積電將致力在美國建立強大的半導體製造生態系統。市場預計台積電的美國廠房將從芯片法案（CHIPS Act）中，獲得美國數以十億計美元的補貼。

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責任編輯：鄭錦玲