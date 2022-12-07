【美國中期選舉】民主黨料取多一席 參院優勢擴大

美國佐治亞州的參議員選舉次輪投票已經完成，當地媒體預期，民主黨候選人沃諾克將取得足夠票數，成功擊敗共和黨候選人沃克連任參議員。同時，民主黨在參院內的優勢亦隨之擴大。

【美國中期選舉】佐治亞參議員次輪投票展開 勝負仍難料 【下一頁】

次輪投票周二（6日）舉行，美國多間媒體報指，民主黨籍佐治亞州（Georgia）現任參議員沃諾克（Raphael Warnock）將以些微差距，打敗獲前總統特朗普（Donald Trump）支持的共和黨候選人﹑前美式足球明星沃克（Herschel Walker）。

民主黨原已鎖定參議院多數黨，沃諾克連任成功擴大民主黨的優勢至51席，總統拜登（Joe Biden）的人事提名將更易通過。沃諾克發表勝利宣言時表示，「民眾已發聲」（The people have spoken）。

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選前民調顯示，沃諾克持續維持小幅度領先。沃克則受墮胎醜聞影響，使選民一直質疑他的誠信，導致一直無法收窄或超前對手。

美媒指出，今次結果再次打擊特朗普。包括沃克在內，不少獲特朗普支持的候選人在關鍵州分或爭持激烈選區相繼失利，共和黨內有批評指特朗普支持的候選人根本無勝算，持續撼動特朗普的黨內支持度。

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責任編輯：吳漢培