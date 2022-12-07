【Google熱搜】Google香港2022年度十大熱搜財經話題　主要圍繞邊兩大主題？（附排名）

▲ 【Google熱搜】Google香港2022年度十大熱搜財經話題 主要圍繞邊兩大主題？

臨近年末，Google香港公布2022年度熱搜財經話題。今年環球投資市場相當動盪，通脹升溫下，以美國聯儲局為首的環球央行紛紛大手加息，美元急升，無論是股市或債市表現均未如理想，難怪十大熱搜財經話題中，主要圍繞虛擬資產及保本賺息兩大主題。

十大財經熱搜話題中，與元宇宙、加密貨幣及NFT相關的話題佔去其中四位，反映傳統資產「淪陷」下，虛擬資產這個另類投資主題成為投資者最關注的事情之一。不過，隨加密貨幣交易所FTX爆煲，引發幣圈市場遍體鱗傷，未知會否影響投資者對於加密貨幣等虛擬資產的喜好程度。

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除虛擬資產外，環球市場震盪令投資者避險情緒升溫，紛紛增加投資組合防守性，同時加息周期下，銀行定期存款息率不斷上升，令定期存款一躍而成今年十大財經熱搜的第8位。

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編輯：陳韻妍