【日本遊】成田機場店舖數量按年升2倍　日圓貶值下多遊客買手信

▲ 機場內購物、餐飲及免稅店合共有約190家，比2020年5月最少的時候只有約40家好得多。（法新社圖片）

日本10月大幅放寬邊境對策後，成田機場內因疫情而關閉的店舖陸續恢復營業，鄰近的酒店及接駁鐵路公司，也正為應對遊客增多而加強配套服務。

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成田國際機場公司（Narita International Airport，NAA）發言人透露，截至11月19日，機場內購物、餐飲及免稅店集團直營店舖和租戶合共有約190家，按年增約2倍。加上手機出租等店舖在內，達到約260家。雖然還遠不到疫情前400多家的水平，惟比2020年5月最少的時候只有約40家好得多。

客人數量急增 忙於應對

發言人指出，該公司12月1日的銷售額恢復到了疫情前的4至5成左右水平。由於日圓貶值，很多訪日遊客在多家店舖購買特產。負責人表示，「邊境對策放寬以後客人猛增，我們正忙於應對。」

鐵路方面，日本各家鐵路企業也加快應對機場旅客增加。東日本旅客鐵道此前在疫下將連接都心與機場的特快「成田Express」班次減少一半，10月1日恢復到了原來的1天54班，包括日本人在內的乘客比之前增加了5成左右。

增加外語服務人員、翻譯機

京成電鐵也為特快列車「京成Skyliner」增加了沿線站務員，還考慮在成田機場站增加外語服務人員和翻譯機數量。

機場附近的日航成田酒店面向國際航班旅客恢復了機場與酒店之間的深夜接送巴士。酒店負責人表示，「面向外國人的旅遊宣傳冊很快就沒了，感覺到訪日遊客正在回歸」。

成田山新勝寺的參道沿線的酒店「和空 成田山門前」於10月開業，該酒店的負責人也表示：「收到很多外國客人的預訂」。

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責任編輯：李智美