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【網絡安全】專家籲刪除3款遙距控制App　或致個人資料外洩

科技 14:00 2022/12/07

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這三款App包括「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」和「Telepad」，並合共錄得200萬次下載量。（法新社）

在外工作時，偶爾會遇上需開啟家中電腦存取文件的情況，市面就提供不少「遙距控制App」，助用戶利用手機，遙控家中電腦的滑鼠和鍵盤工作。但網絡安全企業Synopsys發表報告指出，在Google Play商店上有三款「遙距控制App」的身份驗證機制薄弱，或會導致個人資料外洩。

【網絡安全】QR code欺詐成亞太區最主要支付騙案　惡意機械人攻擊電商數目　半年增逾1.5倍

Synopsys表示，這三款App包括「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」和「Telepad」，都提供免費及付費雙版本，並合共錄得200萬次下載量，當中「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」仍存在於Google Play上，但已有兩年沒有更新。

【網絡安全】網絡安全事故增長放緩　東亞區受害者急增4成

Synopsys專家發現，這三款App的身份驗證機制薄弱，有多達7個安全漏洞，並含有不安全的通訊漏洞，當中有3個的CVSS漏洞危險程度評分高達9.8分（滿分為10分），代表黑客能未經身分驗證許可，就能輕鬆從App中查看用戶在電腦輸入的內容，並竊取手機中的資料，因此呼籲安裝了的用戶盡快刪除。

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責任編輯：陳卓賢

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