【人臉辨識】美16座機場推人臉辨識　料最快明年全面啟用

▲ 美國運輸安全管理局（TSA）已在洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）、波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）、拉斯維加斯麥卡倫國際機場（Las Vegas McCarran International Airport）等全美16座機場，推出人臉辨識身份驗證試點項目。

美國運輸安全管理局（TSA）早年已表示，盼透過生物辨識技術如指紋辨識及人臉辨識技術，簡化旅客體驗並改善效率。綜合外電報道，TSA已在全美16座機場推出人臉辨識身份驗證試點項目，最快可能在2023年擴大至全美各地機場實施。惟是次舉措亦同時引發外界關注當局如何保護用戶私隱。

該計畫包括引入人臉辨識自動服務機及安檢技術Credential Authentication Technology 2（簡稱CAT-2），透過掃描政府頒發的身份證明文件，並以攝影鏡頭實時拍攝人臉影像，完成原本用肉眼比對護照照片的工作。

TSA向《The Register》等外媒表示，該生物辨識技術可有助提高安全有效性，以及運作效率，並打造更流暢的乘客體驗。惟當局至目前為止，仍未有公布該人臉辨識系統的辨識錯誤等數據。外媒《華盛頓郵報》認為，若TSA希望將人臉辨識擴大至全美機場實施，必須在明年向美國國土安全部提案時，公布相關統計資料。

可要求關閉攝影鏡頭

另針對外界關注的私隱疑雲，幫助運行CAT-2試點項目的TSA掃描科技整合計畫（Screening Technology Integration Program，STIP）分部主管林傑森（Jason Lim）向《華盛頓郵報》表示，該項目並非強制實施，對此感到不舒服的乘客可告知警官他們不想拍照，要求關閉實時攝影鏡頭。

是次推出試點項目的16座機場，包括洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）、波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）、拉斯維加斯麥卡倫國際機場（Las Vegas McCarran International Airport）等。

責任編輯：張寶燕

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