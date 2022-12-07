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【加密貨幣】羅兵咸永道：FTX倒閉促使市場提高加密貨幣交易透明度　稅收監管日益嚴格

Hot Talk 12:42 2022/12/07

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【加密貨幣】羅兵咸永道：加密貨幣交易所FTX倒閉推動監管進行稅務審查

羅兵咸永道發布《2022全球加密稅收報告》 ，概述近40個司法管轄區的稅收指引和法規及分析加密資產行業面臨的主要問題。報告顯示，雖然各司法管轄區之間的稅收政策和指引仍然存在明顯差異，不過加密貨幣稅收報告披露正迅速成為一種全球現象，並存在地域性協調。背後有4個主要推動因素，包括經濟合作及發展組織的加密資產申報框架（CARF）、更新共同申報準則（CRS）、歐盟行政合作指令8（DAC8）及美國《基礎設施投資和就業法》。

羅兵咸永道香港及中國内地合夥人Peter Brewin表示：自2020年發布加密稅收報告，已看見數碼資產行業的稅收監管日益嚴格，當中尤以經濟合作及發展組織發布對於虛擬資產服務供應商的稅收報告披露的新建議最為明顯。

羅兵咸永道香港稅務合夥人何經華表示，加密貨幣交易所FTX破產的影響將在2023年繼續顯現，促使市場呼籲提高加密貨幣交易的透明度。另一個重大發展是以太坊網絡從「工作量證明」轉為「權益證明」，其引發了許多有待解決的複雜稅收問題。 最後，各地監管機構亦需解決穩定幣交易的稅收處理的問題。

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編輯：伍鍵文

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