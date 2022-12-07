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【英國王室】查理斯再遭掟蛋 20多歲男子被捕

環球社會熱點 12:30 2022/12/07

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英國國王查理斯三世繼位後，持續訪問當地各城市與民眾交流。近日查理斯到訪盧頓機場時，再次遭民眾掟雞蛋抗議。幸雞蛋未有擊中查理斯，一名20多診男子因涉普通襲擊被警方拘捕。

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查理斯三世（Charles III）周二（6日）到訪貝德福德郡（Bedfordshire）盧頓機場（Luton Airport）期間，曾走近在外圍等候的民眾。突然間有人向查理斯投擲雞蛋，他幸運地未被擊中。保安短暫把查理斯帶離人群後，他再次上前與民眾握手。

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貝德福德郡事後表示，一名年約20多歲男子因攻擊查理斯被捕，指前者涉嫌普通襲擊罪。查理斯上月訪問約克郡（York）時，亦曾被一名示威者掟蛋抗議。

查理斯周二訪問貝德福德郡時，曾接見英國皇家軍團（Royal British Legion）﹑加納社區及盧頓足球學院的代表，亦有與退役軍事﹑飛行學員及錫克教人士會面。

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責任編輯：吳漢培

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