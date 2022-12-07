▲ 【港交所388】滙豐研究上調港交所目標價24%至398元 指港交所或受惠更多大型新股活動

滙豐環球研究發表報告，認為港交所（00388）可受惠於大市成交額及估值增加引來新股活動，阿拉伯國營石油巨企沙特阿美或來港上市、內地大型科企或恢復來港上市，都是未來潛在可能發生的事，將港交所的目標價由320港元，上調24.4%至398港元。

報告指，港股上月成交額按月增長40%，恒指按月升逾20%，而港元走強，意味流動性流入，此外內地加強信貸和流動性寬鬆，有進一步迹象表明其清零策略有所放鬆，並有更明確的支持經濟增長的政策，這些都可以提高企業盈利的確定性，並鼓勵投資者的冒險行為。

倘內地科企恢復來港上市 助港交所成全球頂級上市地

報告指，倘若成功吸引沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美在香港上市，可以肯定港交所在將內地資本引入國際發行人方面的獨特平台優勢，此舉可加強內地投資者接觸這家具戰略性重點的能源安全公司，且港交所打算在明年上半年啟動南向股票交易的人民幣櫃枱。

報告又指，若恢復內地大型科企上市，可使港交所在明年恢復為全球頂級上市場所之一，並為復甦的股票市場增添活力。

滙豐環球研究把對港交所今年、明年、2024年的盈利預測分別提高5.7%、9.1%、7.4%，將目標價提高到398元。維持買入評級。

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編輯：胡學能