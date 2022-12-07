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【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方

環球政治 12:02 2022/12/07

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七國集團（G7）與歐盟針對俄羅斯石油實施價格上限，定為每桶60美元，引起俄羅斯不滿。俄方擬反制裁西方，考慮為出口銷售的石油設置價格下限。

若美國會通過競爭保護法案 Facebook母企威脅刪除平台新聞 【下一頁】

外媒引述消息人士指，俄羅斯考慮對國内生產的石油實施固定價格機制，或考慮限制俄油可出售的國際標準最大折扣，即該國原油生產商不得以低於該折扣的價格售油。

消息人士沒有提及定價水平，但指克里姆林宮不希望通過非市場措施，向購買俄油的中立國家施壓，從而激怒這批國家。因此俄羅斯旨在為其原油買家提供透明定價機制，堅持以市場為基礎的方式來抵消價格上限。

另外，克里姆林宮將根據全球能源市場情況定期調整價格。

俄羅斯副總理（Alexander Novak）指，俄羅斯將會在今年底前採用一切反俄油價格上限工具。克里姆林宮發言人表示，俄方仍在研究對上限的回應。

馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞 【下一頁】

上月有消息指，克里姆林宮正準備一項總統令，禁止俄羅斯企業和任何購買俄油的交易商，將俄油出售給參與價格上限的任何一方。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在內的多名俄羅斯高級官員表示，俄羅斯不會遵守上限，更警告上限會為全球供求平衡帶來嚴重後果。

諾瓦克本周較早時重申，俄羅斯將停止向任何遵守價格上限的客戶供應原油，並準備在必要時暫時削減石油產量。

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責任編輯：鄭錦玲

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