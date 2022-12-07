▲ 【中國經濟】中央政治局會議：穩字當頭、實施積極財政政策和穩健貨幣政策 優化疫情防控措施

中央政治局12月6日召開會議，分析研究2023年經濟工作。會議強調，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。

會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展。

做好穩增長、穩就業、穩物價

同時，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。

會議指出，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

防範化解重大經濟金融風險

會議又強調要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資，並有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

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編輯：伍鍵文