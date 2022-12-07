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【Google Search】電腦版Google Search引入連續滾動功能　自動顯示6頁內容

科技 13:02 2022/12/07

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Google日前在官方Twitter宣布，為電腦版引入連續滾動功能，現時美國地區的Google Search英文搜尋頁面已率先推出。

Google去年起為旗下搜尋引擎引入「連續滾動」（Continuous Scrolling）功能，刪除下一頁、查看更多等按鈕，並首先在手機版Google Search推出。Google日前在官方Twitter宣布，為電腦版引入連續滾動功能，現時美國地區的Google Search英文搜尋頁面已率先推出。

連續滾動功能啟用後，當用戶滑動至電腦版Google Search頁面底部時，「下一頁」按鈕將不會再出現，並將自動載入下一頁的資訊。手機版方面，用戶則不必一直點選「查看更多」（See more），便可夠瀏覽更多元的搜尋結果。

【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅

早前在手機版推出的連續滾動，最多可瀏覽四頁的搜尋結果，是次電腦版則可以看到多達六頁搜尋結果，估計可令更多用戶的跨平台搜尋體驗保持一致。至於何時會在本港等地推出，則有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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