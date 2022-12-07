  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】在3階段發揮不同提振作用 內銀料持續回升

股樓投資 12:27 2022/12/07

分享：

分享：

光大證券指出，11 月份以來，在房地產金融利好政策持續加碼、疫情防控措施進一步優化等因素提振下，內銀股的反彈明顯。在三重提振估值表現的因素有望在不同階段發揮作用，內銀股偏強表現或延續至明年第一季，後續不排除銀行股估值中樞系統性抬升的可能性。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

第一，隨着11月房地產融資政策環境大幅轉暖，市場對銀行資產質量壓力的悲觀情緒有所修復，涉房類資產風險緩釋是市場給予內銀股估值修復的主要邏輯。第二，進入12月，中央政治局會議、中央經濟工作會議等重要會議將相繼召開，預計將對2023年設定較高經濟增長目標，「穩投資」將是「穩增長」重要抓手，有望帶動內銀板塊順周期表現，接力地產回暖，帶動「寬信用」預期，甚至不排除在經濟刺激舉措下出現「信貸脈衝」的可能，從而對內銀股估值形成提振。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最後，從更長視角看，中國證監會提出「把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，在該政策思路下，內銀股將受益估值平均值具有系統性提升的可能性。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
國有內銀股 股票 中國證監會 板塊 中國

下一篇文章

【A股點睇】明年信用盈利周期齊復甦 A股反彈空間大？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款