【行業點睇】在3階段發揮不同提振作用 內銀料持續回升

光大證券指出，11 月份以來，在房地產金融利好政策持續加碼、疫情防控措施進一步優化等因素提振下，內銀股的反彈明顯。在三重提振估值表現的因素有望在不同階段發揮作用，內銀股偏強表現或延續至明年第一季，後續不排除銀行股估值中樞系統性抬升的可能性。

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第一，隨着11月房地產融資政策環境大幅轉暖，市場對銀行資產質量壓力的悲觀情緒有所修復，涉房類資產風險緩釋是市場給予內銀股估值修復的主要邏輯。第二，進入12月，中央政治局會議、中央經濟工作會議等重要會議將相繼召開，預計將對2023年設定較高經濟增長目標，「穩投資」將是「穩增長」重要抓手，有望帶動內銀板塊順周期表現，接力地產回暖，帶動「寬信用」預期，甚至不排除在經濟刺激舉措下出現「信貸脈衝」的可能，從而對內銀股估值形成提振。

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最後，從更長視角看，中國證監會提出「把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，在該政策思路下，內銀股將受益估值平均值具有系統性提升的可能性。

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撰文：林衛