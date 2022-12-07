【A股點睇】明年信用盈利周期齊復甦 A股反彈空間大？

東方證券發表2023年A股展望。首先，明年美股若持續反彈將減輕A股的外部壓力。相較於美國經濟衰退，美股市場對加息的力度和節奏更為敏感，利率是影響未來美股的重要變量。參考2006年和2019年的經驗，美國利率加息至高點後，標普500指數持續走強的概率極高。

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其次，壓制A股的國內因素也將改善。政策對經濟的作用不斷提高，具有一定領先作用，預計政策性銀行助力信貸擴張，消費提振有望發揮拉動作用；疫情防控政策的優化和各地防疫措施的改善，房地產政策托底，將會持續改變股市的悲觀預期。

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從信用周期到盈利周期，預計A股盈利將在今年第三季逐步回升，並在未來逐季改善，業績復甦趨勢明確。目前滬深300指數的風險溢價水平接近6%，達到1倍標準差，核心指數的估值分位均處於歷史的40至50分位以下，下跌空間有限，反彈空間巨大。

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撰文：林衛