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【A股點睇】明年信用盈利周期齊復甦 A股反彈空間大？

股樓投資 12:21 2022/12/07

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東方證券發表2023年A股展望。首先，明年美股若持續反彈將減輕A股的外部壓力。相較於美國經濟衰退，美股市場對加息的力度和節奏更為敏感，利率是影響未來美股的重要變量。參考2006年和2019年的經驗，美國利率加息至高點後，標普500指數持續走強的概率極高。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

其次，壓制A股的國內因素也將改善。政策對經濟的作用不斷提高，具有一定領先作用，預計政策性銀行助力信貸擴張，消費提振有望發揮拉動作用；疫情防控政策的優化和各地防疫措施的改善，房地產政策托底，將會持續改變股市的悲觀預期。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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從信用周期到盈利周期，預計A股盈利將在今年第三季逐步回升，並在未來逐季改善，業績復甦趨勢明確。目前滬深300指數的風險溢價水平接近6%，達到1倍標準差，核心指數的估值分位均處於歷史的40至50分位以下，下跌空間有限，反彈空間巨大。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

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撰文：林衛

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