  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】海外市場開啟新增長曲綫 萬國數據加快東南亞戰略

股樓投資 11:41 2022/12/07

分享：

分享：

據國信證券報告，萬國數據（09698）第三季收入保持穩健增長，按年上升14.9%至23.68 億元（人民幣，下同），實現調整後EBITDA為10.66億元，增長10.9%。公司新簽約面積超3萬平方米，其中馬來西亞、印尼、新加坡等基地約佔2.6萬平方米，穩步推進東南亞戰略，有望未來進一步提升公司的業績彈性。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

截至第三季，公司在建項目總面積約18.2萬平方米，季內新開工的項目包含馬來西亞「NTP1/2/3」數據中心，預期淨建築面積為8,718平方米、8,718平方米及8,497平方米。公司在馬來西亞、印尼、新加坡在建與規劃建設數據中心規模達419MW，NTP 1 預期將在2023年交付。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行持續看好公司作為國內第三方 IDC 龍頭的市場地位，在手資源儲備豐富，客戶群體豐富。考慮到今年整體上架和客戶需求端復甦的節奏受到了疫情一定擾動，小幅下調盈利預測，但仍維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
萬國數據－SW（09698） 港股 買入

下一篇文章

【多元共融】香港迪士尼舉行國際復康日30周年典禮 過百人參與傷健共融巡遊表演 向社會宣揚多元平等共融訊息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款