【券商點睇】海外市場開啟新增長曲綫 萬國數據加快東南亞戰略

據國信證券報告，萬國數據（09698）第三季收入保持穩健增長，按年上升14.9%至23.68 億元（人民幣，下同），實現調整後EBITDA為10.66億元，增長10.9%。公司新簽約面積超3萬平方米，其中馬來西亞、印尼、新加坡等基地約佔2.6萬平方米，穩步推進東南亞戰略，有望未來進一步提升公司的業績彈性。

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截至第三季，公司在建項目總面積約18.2萬平方米，季內新開工的項目包含馬來西亞「NTP1/2/3」數據中心，預期淨建築面積為8,718平方米、8,718平方米及8,497平方米。公司在馬來西亞、印尼、新加坡在建與規劃建設數據中心規模達419MW，NTP 1 預期將在2023年交付。

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該行持續看好公司作為國內第三方 IDC 龍頭的市場地位，在手資源儲備豐富，客戶群體豐富。考慮到今年整體上架和客戶需求端復甦的節奏受到了疫情一定擾動，小幅下調盈利預測，但仍維持「買入」評級。

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撰文：林衛