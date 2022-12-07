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【比亞迪1211】比亞迪：股神巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪　「一直是公司最大支持者」

股市 11:14 2022/12/07

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【比亞迪1211】比亞迪：巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪　「一直是公司最大支持者」

股神巴菲特（Warren Buffett）接連沽售比亞迪 （01211） 股份，但比亞迪副總裁李柯表示，巴菲特減持比亞迪部分股份套現是很自然的舉動，但即使他減持，也不代表他會放棄比亞迪。比亞迪周三早上一度升6.9%，高見213.4元，創一個月高。

「巴菲特仍愛比亞迪，他仍愛比亞迪的管理層，而且他一直是比亞迪的最大支持者。」

巴菲特11月起加速減持比亞迪【下一頁】

巴菲特於2008年9月首次投資比亞迪，但今年8月，他開始減持比亞迪部分持股，至今出售逾五分一持股，持股比例由20.04%降至15.99%。

另外，李柯指，比亞迪在歐洲興建電動車廠的計劃仍在進行中，目前正處於盡職審查階段，而且廠房可能不只一個，可能是兩個，公司正在評估比亞迪的最佳銷售地點，以支持其快速增。

比亞迪不將Tesla視作競爭對手

「比亞迪不將Tesla視作競爭對手，因Tesla的成功意味更多人懂得電動車，而公司的競爭對手或敵人是傳統燃油汽車。」

李柯同時證實，比亞迪正在購買船舶以出口電動車，「以比亞迪的規模，任何一家船企的服務都不能令公司100%滿意」。

相關文章：【電動車】比亞迪下月底將於日本開賣ATTO 3　並再推兩款新車

相關文章：【電動車】比亞迪目標明年在墨西哥銷售1萬輛電動車　期望後年賣3萬輛

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

編輯：陳韻妍

 

港股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 比亞迪股份（01211） 汽車 美股 比亞迪 電動車 減持 巴菲特

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