【比亞迪1211】比亞迪：股神巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪　「一直是公司最大支持者」

▲ 【比亞迪1211】比亞迪：巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪 「一直是公司最大支持者」

股神巴菲特（Warren Buffett）接連沽售比亞迪 （01211） 股份，但比亞迪副總裁李柯表示，巴菲特減持比亞迪部分股份套現是很自然的舉動，但即使他減持，也不代表他會放棄比亞迪。比亞迪周三早上一度升6.9%，高見213.4元，創一個月高。

「巴菲特仍愛比亞迪，他仍愛比亞迪的管理層，而且他一直是比亞迪的最大支持者。」

巴菲特於2008年9月首次投資比亞迪，但今年8月，他開始減持比亞迪部分持股，至今出售逾五分一持股，持股比例由20.04%降至15.99%。

另外，李柯指，比亞迪在歐洲興建電動車廠的計劃仍在進行中，目前正處於盡職審查階段，而且廠房可能不只一個，可能是兩個，公司正在評估比亞迪的最佳銷售地點，以支持其快速增。

比亞迪不將Tesla視作競爭對手

「比亞迪不將Tesla視作競爭對手，因Tesla的成功意味更多人懂得電動車，而公司的競爭對手或敵人是傳統燃油汽車。」

李柯同時證實，比亞迪正在購買船舶以出口電動車，「以比亞迪的規模，任何一家船企的服務都不能令公司100%滿意」。

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編輯：陳韻妍